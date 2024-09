Armando Incarnato, amara sorpresa dopo il ritorno a Uomini e Donne

Armando Incarnato è uno dei protagonisti più controversi di Uomini e Donne. Sarà presente anche nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi. Ci sono ancora dei dubbi sulla data della prima messa in onda. Le anticipazioni, però, hanno già messo in evidenza i primi litigi. Il cast, infatti, a partire dal 28 Agosto è tornato in studio per le registrazioni.

Il cavaliere, attraverso il suo profilo di Instagram, ha fatto sapere ai fan di essere stato al centro di una spiacevole avventura. È apparso turbato e ha chiesto aiuto a chiunque fosse in possesso delle informazioni necessarie. Ecco che cosa gli è successo.

Uomini e Donne, Armando Incarnato turbato: la brutta scoperta

Armando Incarnato è molto popolare sui social network. Al momento, può vantare la presenza di ben 270.000 follower. Tutta questa notorietà è scaturita dalla partecipazione a Uomini e Donne. Nel corso del programma, ha avuto diverse frequentazioni. Il pubblico si è spaccato in due gruppi contrapposti.

C’è chi apprezza i suoi litigi con Gianni Sperti e Tina Cipollari e chi, al contrario, vorrebbe vederlo lontano dal dating show di Canale 5. Inoltre, le continue segnalazioni su di lui non hanno fatto altro che alimentare i dubbi già presenti.

Nelle ultime ore, Armando Incarnato ha chiesto l’aiuto dei suoi fan. Per lui, la nuova stagione televisiva non si è aperta proprio nel migliore dei modi. Ha dovuto affrontare subito un problema non indifferente. Per mettere al corrente più persone possibili, ha deciso di registrare una storia su Instagram. Lo spiacevole evento si è verificato dopo una registrazione di Uomini e Donne.

Il cavaliere ha rivelato di aver perso il suo borsello. All’interno, c’erano diversi oggetti. Lo aveva utilizzato per riporre i documenti, la tessera sanitaria, le carte di credito e i contanti. Aveva con lui circa 1500. C’era anche una collanina d’oro bianco appartenente a sua madre.

Lo smarrimento si è verificato a Cetraro, in provincia di Cosenza. Il diretto interessato ha ammesso di non essere interessato ai soldi. Sono il gioiello e i documenti a stargli davvero a cuore: “I soldi non mi interessano, vedeteli come ricompensa. Per favore la collana che mi ha regalato mamma e i documenti, tanto le carte sono già state bloccate“.

Spera vivamente che qualcuno possa ritrovarlo in strada. Ha invitato le persone a portare l’oggetto dai Carabinieri, così da poterlo recuperare: “Sapete che sono un uomo di valori, quindi è molto importante per me“.