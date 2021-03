La cantante Arisa, fresca di partecipazione a Sanremo 2021, aveva in programma di convolare a nozze con il suo fidanzato Andrea di Carlo il prossimo 2 settembre.

Purtroppo però la storia d’amore tra lei il suo manager (televisivo) si è appena conclusa dopo appena 6 mesi: a interrompere la relazione è stato lui e la rottura sembrerebbe definitiva tanto da essersi ripreso l’anello di fidanzamento. Lo ha confermato con un post su Instagram dove esprime tutto la sua tristezza è un pizzico di risentimento nei confronti della cantante.

Perché Andrea Di Carlo ha lasciato Arisa

Il motivo della rottura tra i due sarebbe che Arisa abbia sempre voluto tenere il loro fidanzamento il più nascosto possibile per proteggere il loro amore. Questo ad Andrea non è mai andato giù, temendo che lei fosse ancora innamorata del suo ex e che si vergognasse di condividere con il mondo la sua relazione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista a Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica in. Dopo che alla cantante è stato mostrato un video riguardante il fidanzato (per il quale si è commossa), le state poste alcune domande su di lui, alle quali ha risposto in maniera molto vaga senza mai citare il nome di lui.

Di Carlo ha interpretato tutto questo come un segnale negativo e non di profonda riservatezza da parte di Arisa, che ha citato la sua fede per motivare la volontà di parlare poco della relazione e di affidarsi alla provvidenza divina. Lui di contro si è sentito un ologramma, qualcosa di impalpabile e poco concreto.

La risposta della cantante alle accuse dell’ex

Questo botta e risposta tra interviste e social ha già portato a una risposta di Arisa: intervistata questa volta del Corriere della Sera, ha voluto mettere in chiaro la propria posizione nei confronti dell’ormai ex fidanzato.

La cantante ha spiegato che la sua volontà di rimanere indipendente e di preservare la sua carriera di artista non andavano molto giù al compagno, che invece avrebbe preferito un rapporto più totalizzante. Ha dunque rivendicato il suo diritto di mettere al primo posto la sua arte e la sua carriera, sottolineando che il problema era di Di Carlo che non era in grado di adattarsi.

Arisa ha comunque spiegato che non ha fatto nulla di male se non metterci amore e bilanciare tutto con i suoi tanti impegni e il suo lavoro particolare. Per ora lui non ne vuole sapere, ma spera in una riappacificazione.