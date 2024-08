Aria condizionata, pochi benefici e tanti malesseri: sono questi i più comuni

Con le estati sempre più calde degli ultimi anni le cosiddette unità di climatizzazione (AC) si sono sempre più diffuse per concedersi una tregua dalla calura sempre più intensa. Non è però tutto oro quel luccica, anzi. L’aria condizionata., se ha degli indubbi benefici, è anche fonte di numerosi malesseri.

La ragione che spinge sempre più persone a rivolgersi a questi dispositivi è, lo abbiamo detto, la ricerca di un po’ di comfort in luoghi caratterizzati da calore e umidità. Per proteggersi dal caldo sempre più elevato e avere un ambiente fresco si fa ricorso all’aria condizionata.

Purtroppo l’uso prolungato dei condizionatori d’aria, specialmente in ufficio o durante la notte in casa, può avere ricadute negative sulla salute. Secondo il dottor Kiran R Dhake., esporsi eccessivamente all’aria condizionata può condizionare in peggio la nostra salute.

Aria condizionata, quali sono i malesseri più comuni

L’aria condizionata può riflettersi negativamente sulla salute respiratoria. Esporsi continuamente a un ambiente climatizzato può far peggiorare le malattie respiratorie croniche. Ma non è tutto: i condizionatori d’aria eliminano la componente di umidità presente nell’aria. Questa azione può condurre alla secchezza del rivestimento, ossia delle mucose dell’apparato delle vie aeree.

La secchezza delle mucose è una potenziale cause di irritazione e aumenta la possibilità di contrarre infezioni respiratorie. C’è poi tutto il capitolo delle allergie. Se non avviene una pulizia corretta del sistema di controllo della temperatura del condizionatore, la produzione di aria fredda può portare a sintomi allergici quali starnuti, mal di testa frequenti, naso che cola. Si può anche innescare il restringimento delle vie aeree.

Per via dell’aria molto fredda i condizionatori possono diventare il brodo di coltura ideale per funghi, muffe e altri allergeni andando ad aggravare i sintomi in chi già soffre di asma o di allergie. Da non trascurare poi il pericolo della trasmissione di malattie ossee per via aerea, sempre a causa della scarsa manutenzione delle unità di climatizzazione. Anche la pelle può risentire di un’eccessiva esposizione all’aria condizionata (disidratazione, minore produzione di sebo, invecchiamento precoce, peggioramento dei disturbi della pelle come eczema, dermatiti, rosacea e psoriasi).

Non mancano poi i disturbi oculari (secchezza e infiammazione degli occhi), potenziali problemi uditivi (diminuzione dell’udito, vertigini, acufeni) e il fenomeno noto come sindrome dell’edificio malato che, se non trattato per tempo, può portare a dolori muscolari che possono peggiorare fino a sfociare nell’artrite cronica. Anche il sistema immunitario può essere compromesso aumentando la vulnerabilità allo sviluppo ripetuto di un’infezione.