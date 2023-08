Aria calda dal ventilatore? Con questo trucco sarà un ricordo: aria immediatamente più fresca

L’aria calda del ventilatore ti dà ancora più fastidio e non sai come fare, prova con questo semplice trucco a costo zero.

Il caldo torrido di questa estate 2023 ti sta facendo impazzire ma non hai il condizionatore e non vuoi acquistarlo? Ti basta un ventilatore e una bottiglia per avere aria fresca, fai in questo modo e non soffrirai più.

Come avere aria fresca dal ventilatore nei giorni più caldi

Quando le temperature salgono all’impazzata, e non c’è possibilità o volontà di utilizzare un condizionatore per vari motivi, l’aria diventa bollente e il ventilatore non può risolvere la situazione. Questo perché l’aria che raccoglie e convoglia verso di noi è calda, non può essere altrimenti. Allora come fare per avere un po’ di refrigerio nelle giornata di agosto?

Un trucco aria fresca c’è e vogliamo svelarvelo in questo articolo. In realtà sono già tante le persone che lo stanno utilizzando, il metodo sta spopolando nel web e sui social compreso TikTok. Se ancora non lo conosci o non l’hai provato segui le istruzioni, sono semplici e tutto quello che serve lo hai già a casa.

Ecco come avere aria fresca dal tuo ventilatore, che sia a piantana o da tavolo poco importa, tutti vanno bene se hanno la rete di protezione intorno alle pale. Quello che ti serve inoltre è una bottiglia di plastica da 500 ml tipo quelle dell’acqua o delle bibite piccole. Un cacciavite a croce o un ferro da maglia in ferro da scaldare sulla fiamma e la vaschetta per fare il ghiaccio oppure i sacchetti da mettere in freezer per creare i cubetti ghiacciati. Infine procurati dei legacci di corda o fil di ferro sottile.

Ora che hai tutto l’occorrente possiamo procedere. Prima di tutto prendi la bottiglietta di acqua vuota e taglia con attenzione la parte superiore, dove c’è il tappo per intenderci. Taglia un po’ più in basso in modo da avere un’apertura sufficiente per far passare i cubetti di acqua ghiacciata. Ora scalda la punta del cacciavite o del ferro da maglia sulla fiamma della cucina e pratica dei fori sulla bottiglia. Lascia intatta la metà inferiore che servirà a raccogliere l’acqua dei cubetti che si sciolgono.

Una volta preparata la bottiglia con i fori e l’apertura superiore, procedi legandola sulla parte posteriore del ventilatore. Per l’esattezza alla rete di protezione, attenzione a lasciare libero il passaggio delle pale, non lasciare fili e lacci penzolanti all’interno della rete e nemmeno esterni in quanto le pale potrebbero attirarli impedendo il corretto funzionamento. Una volta legata bene la bottiglietta, riempila di cubetti di giaccio e il gioco è fatto. L’aria fresca è assicurata.