Primo appuntamento? Occhio all’outfit: ti svelo 5 look con cui farai colpo sicuro, il bacio scatta di certo

L’abito non farà il monaco ma di certo ha la sua importanza per fare colpo al primo appuntamento. Vediamo 5 outfit perfetti.

Ci siamo passate tutte: lo abbiamo conosciuto, ci è subito piaciuto e quando lui ci ha chiesto di vederci per un aperitivo o per una cena, ci siamo sentite svenire anche se abbiamo cercato di sembrare distaccate e formali. Ok: il primo passo è fatto, finalmente abbiamo un appuntamento con il ragazzo che ci piace.

A questo punto, però, subentra un’altra crisi: cosa indossare per l’occasione? E’ vero che l’abito non fa il monaco ma è altrettanto vero che il look giusto è fondamentale per fare colpo e farlo cadere ai nostri piedi già al nostro primo appuntamento.

Noi consigliamo 5 outfit pazzeschi che non ti faranno passare inosservata ma sempre restando elegante e mai sopra le righe perché, ricordiamo, la moda è importante ma lo stile lo è di più. Ogni outfit può essere poi personalizzato in base al proprio fisico o ai propri gusti personali.

5 outfit ideali per il primo appuntamento: vestiti così e crollerà ai tuoi piedi

L’arma più irresistibile di una donna? La sicurezza in se stessa e la spontaneità! Su questo non ci sono dubbi. Nemmeno la modella con il fisico più perfetto al mondo potrebbe fare colpo se lei per prima non si sente sicura di se stessa. Detto ciò è anche vero che l’abbigliamento giusto può contribuire molto a farci sentire più belle, più carismatiche e più sicure.

Di seguito consigliamo non 1 ma ben 5 outfit ideali proprio per il primo appuntamento con il tuo lui del cuore. Stai pur certa che con questi outfit uniti ad un bel sorriso, nessuno potrà resisterti.