Approfitta dei saldi ed anticipa la moda autunno inverno: il modello che impazza su TikTok potrebbe essere già nel tuo armadio

Riportare a nuovo e rivisitare vecchi modelli di abiti è uno dei modi con cui i couturier di tutto il mondo riescono a rinnovarsi, utilizzando idee che sono state portate alla ribalta in passato rimodernandole e rendendole adatte al periodo. Un po’ come i pantaloni a vita alta, che per un lungo periodo degli Anni Duemila sono andati in disuso a favore dei modelli a vita bassa e bassissima, che però sono tornati nuovamente in auge ricambiando la moda.

Icone di stile come Lady Diana sono tra coloro che a suo tempo hanno portato all’attenzione di tutta la moda questo modello di abito che è diventato iconico, e che gli stilisti di tutto il mondo stanno rimodernando per riportarla negli store di tutto il mondo per riportare in auge un modello che può essere declinato in ogni stile.

Questo particolare capo di abbigliamento infatti può essere utilizzato sia come capo da giorno, per occasioni formali diurne, sia come capo elegante, o ancora come abito smart da utilizzare tutti i giorni per un outfit informale e corto, da indossare sia alla fine dell’estate che all’inizio dell’autunno, per riconfermarsi trendy e alla moda.

La bubble skirt torna a far parlare di sé

Si tratta della bubble skirt, la cosiddetta gonna a palloncino che negli Anni Ottanta ha spopolato sulle passerelle e sui tabloid di tutto il mondo, portata in auge da Lady Diana, icona di stile che ha fatto parlare di sé sia per la sua grazia e bellezza, sia per i suoi outfit di classe ed eleganti. Una gonna che può essere declinata sul corto o sul lungo, a vita alta o bassa, elegante o da giorno.

Si tratta di una gonna romantica e molto femminile, dalla vita stretta e gli orli ampi che sono stati portati all’attenzione della moda da Christian Dior, con una linea gonfia che ha spopolato negli Anni Ottanta e tornati di moda per un periodo anche negli Anni Duemila, e che tornano di nuovo in auge dopo altri 20 anni come nella migliore tradizione della moda, che riesce a rinnovarsi anche grazie a vecchi modelli.

A dare il via a questo ritorno modaiolo è stata Miuccia Prada, che ha riportato in voga la gonna a palloncino sulle passerelle della collezione Miu Miu che ha sfilato per la stagione Primavera Estate 2024 e che promette di spopolare anche in autunno. Insomma, un capo d’abbigliamento davvero imperdibile.