Lidl negli ultimi tempi ha decisamente spopolato con la sua linea moda con protagonisti logo e colori del marchio. Un’operazione di marketing che ha suscitato qualche perplessità, ma che ha avuto anche grande successo a differenza di quanto accadde a Apple nel 1986.

Trentacinque anni fa, l’azienda specializzata nel settore informatico lanciò The Apple Collection, una linea di moda indirizzata soprattutto ai surfisti, completa di abbigliamento per uomo, donna e bambino, accessori, borse e tavole da windsurdf (qui puoi visionare il catalogo completo).

Voluta dall’allora amministratore delegato John Sculley, che aveva sostituito l’anno precedente Steve Jobs, era decisamente troppo in anticipo rispetto ai tempi: la collezione fu un flop totale e rimase un esperimento isolato.

Foto IMGUR | RICKH3255

The Apple Collection oggi avrebbe successo?

Colori sgargianti e stile perfettamente in linea con l’epoca, Apple mise in vendita la sua collezione di moda dopo due anni dal lancio sul mercato del primo Macintosh. L’obiettivo era quello di rendere il marchio esclusivo tanto da portare i possessori di un loro pc ad andare fieri in quanto status symbol: indossare qualcosa Apple equivaleva a far parte di un gruppo, una famiglia di consumatori elitari.

Un’operazione decisamente in anticipo sui tempi e infatti non venne compresa e apprezzata dal pubblico. The Apple Collection venne presto ritirata e l’obiettivo di diventare un simbolo, l’azienda di Cupertino lo raggiungerà solo anni dopo con il rientro del geniale Steve Jobs e la creazione di prodotti tecnologici dallo stile unico, uno su tutti l’iPhone.

Foto IMGUR | RICKH3255

Oggi le cose probabilmente andrebbero in modo molto diverso e The Apple Collection avrebbe successo ancor più della collezione Lidl.

Questo perché oggi il valore culturale e sociale che ha acquisito negli anni è molto marcato e chiaro: una maglietta con il logo della mela sarebbe uno statement che i fan del marchio sicuramente acquisterebbero.

Prima dell’avvento del web che ha velocizzato, mode e trend, ci voleva molto tempo per radicarsi sul mercato e convincere i consumatori: negli anni ’80 in molto pochi furono disponibili ad acquistare la linea moda, ora sarebbero probabilmente milioni.

Nonostante le richieste dei fan a rimetterla in commercio, Apple non è interessata: ormai è rivolta verso altri ambiti in cui espendersi, uno su tutti l’automotive.