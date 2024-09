Antonello Venditti, crollo dopo il caos mediatico: la confessione ai fan

Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare di Antonello Venditti. Durante il concerto di Barletta, tenutosi lo scorso 25 Agosto, ha utilizzato delle parole davvero spiacevoli nei confronti di una ragazza disabile. Da quel momento in poi, i suoi fan non hanno fatto altro che attaccarlo. Ha ricevuto svariati insulti sui social e le sue scuse non sembrano aver cambiato la situazione.

Il diretto interessato ha ammesso il suo errore. Stando alle sue parole, non si era reso conto delle difficoltà della sua interlocutrice. Di recente, è tornato a parlare dell’argomento.

Antonello Venditti sotto accusa: i suoi fan non lo risparmiano

Antonello Venditti è un cantante amatissimo dal grande pubblico. Durante la sua carriera, è riuscito a dare vita a capolavori indimenticabili. Basta pensare a canzoni come ‘Amici Mai’ per avere un modo di nostalgia. Il sostegno del popolo del web, tuttavia, ha iniziato a vacillare a causa di ciò che è avvenuto al concerto di Barletta. Ha insultato una ragazza disabile, usando parole gravi. Successivamente, si è scusato dicendo di non aver capito che la giovane avesse dei problemi.

Ha provato a spiegare la situazione attraverso vari canali. Si è messo in contatto anche con la famiglia della diretta interessata per esprimere tutto il suo dispiacere. I genitori di lei sono stati magnanimi. L’hanno perdonato, affermando di non essere arrabbiati e di continuare ad amare i suoi testi. I fan, tuttavia, non sembrano aver dimenticato. L’autore di ‘Dalla pelle al cuore’ è finito nell’occhio del ciclone.

L’artista, così, ha deciso di tornare sull’argomento. Per farlo, ha approfittato del concerto organizzato a Catania. A un certo punto, ha smesso di cantare per dare spazio al suo sfogo. Non si sarebbe mai aspettato di diventare protagonista di una simile vicenda. Al momento, si trova con le spalle al muro.

Sente di non essere la persona descritta sui social network: “Io sono molto toccato da quello che mi sta accadendo, non avrei mai pensato di dirvi questo adesso. Però ve lo dico, perché non sono io quello. Non so che fare. Sono nudo come un verme e alla gogna di tutti“. Indubbiamente, si tratta di un evento difficile da gestire. C’è chi ha accettato le scuse e chi, invece, pensa non siano sincere.

In precedenza, aveva affermato di non meritare questi attacchi perché vuole davvero bene a questi giovani: “Tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali, lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti”