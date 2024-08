Antonella Clerici: “Mi appariva il beato Carlo Acutis ogni volta che aprivo il telefono. L’ho pregato prima dell’intervento”

Nel mondo dello spettacolo, dove spesso la vita privata rimane nascosta dietro le quinte, Antonella Clerici ha deciso di raccontare un episodio profondamente personale e toccante che ha segnato la sua vita negli ultimi mesi. In una sincera intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice ha svelato i dettagli del delicato intervento chirurgico a cui … Leggi tutto

Nel mondo dello spettacolo, dove spesso la vita privata rimane nascosta dietro le quinte, Antonella Clerici ha deciso di raccontare un episodio profondamente personale e toccante che ha segnato la sua vita negli ultimi mesi. In una sincera intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice ha svelato i dettagli del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposta per l’asportazione delle ovaie, necessaria a causa di una cisti.

Quello che colpisce, però, non è solo il coraggio con cui ha affrontato questa prova, ma anche il ruolo fondamentale che la fede ha giocato nel suo percorso. “Avevo in testa un unico pensiero: ‘Meno male che l’ho scoperto. Adesso mi curo e andrà tutto bene’,” ha dichiarato Antonella, con quel suo tipico atteggiamento di ottimismo che l’ha sempre contraddistinta. Durante i giorni precedenti alla diagnosi, la Clerici racconta di un episodio particolare: ogni volta che apriva il telefono, le appariva l’immagine del beato Carlo Acutis, il giovane protettore di Internet.

Il sostegno della famiglia e la forza della fede

La conduttrice ha sottolineato quanto sia stato importante il sostegno dei suoi cari durante questo difficile periodo. La sorella Cristina e il compagno Vittorio Garrone sono stati pilastri fondamentali, con Vittorio che si è dimostrato un uomo speciale, capace di trasmetterle forza e serenità senza mai mostrare la sua preoccupazione: “Ha sofferto con me, ma senza farmelo vedere, mi ha confidato solo dopo la sua paura.”

Ma è nella fede che Antonella ha trovato un ancoraggio durante i momenti più difficili. Lei stessa ha ammesso di essere religiosa, anche se non frequenta regolarmente la Chiesa. È stato naturale per lei affidarsi a Carlo Acutis prima dell’intervento, pregandolo con fiducia. Un dettaglio sorprendente è che, dopo l’intervento, l’immagine di Carlo è scomparsa dal suo telefono e ora, se vuole rivederla, deve cercarla appositamente. “Non grido al miracolo,” ha detto Antonella, ma ha aggiunto con convinzione che esistono persone di fede, di cuore o con poteri speciali che sanno starti accanto nei momenti di crisi. Questo episodio l’ha tanto colpita da farle desiderare di andare ad Assisi per ringraziare il beato Carlo davanti alla sua tomba di persona.

La gioia della famiglia

Oltre a questo racconto profondo e spirituale, Antonella ha condiviso un altro motivo di gioia che illumina la sua vita: la felicità di sua figlia Maelle. La ragazza ha trovato l’amore con Stefano, un giovane descritto come “per bene, carino e sportivo.” La loro storia, nata durante una vacanza ad Ansedonia, è motivo di grande felicità per la Clerici, che si lascia trasportare dall’emozione nel parlare della figlia e del suo primo amore.

Questa intervista offre uno sguardo intimo su una donna che, nonostante la fama e il successo, affronta le sfide della vita con la stessa vulnerabilità e forza interiore di chiunque altro. La storia di Antonella Clerici è un esempio di come la fede, il supporto familiare e un atteggiamento positivo possano fare la differenza nei momenti più difficili, trasformando anche le prove più dure in occasioni di crescita e riconoscenza verso Dio e la Vita stessa.