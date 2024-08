Antonella Clerici con lo chef di È Sempre Mezzogiorno fuori dagli studi: “Finalmente insieme”

Solo qualche giorno fa l’amata conduttrice Antonella Clerici aveva dato la notizia di aver avuto un tumore. È stata infatti ricoverata in ospedale per una cisti ovarica che si è rivelata un tumore e per questo la presentatrice si è sottoposta all’asportazione delle ovaie. Quei giorni di paura e di preoccupazione per fortuna sono finiti e ora la donna si gode le vacanze.

Ad esempio è stata ad Ansedonia – “il suo posto del cuore” – in Toscana, insieme a sua figlia Maelle e al suo fidanzato Stefano, che la conduttrice ha avuto modo di conoscere più approfonditamente e che ha già approvato. Ma non è finita qui, perché la Clerici si è ricongiunta anche con uno degli chef della sua trasmissione “È Sempre Mezzogiorno” e non ha nascosto la felicità per questo incontro.

L’incontro di Antonella Clerici con lo chef di ”È Sempre Mezzogiorno”

Antonella Clerici è una conduttrice molto amata dal pubblico italiano, non solo per la sua simpatia e solarità ma anche con la sua onestà. La presentatrice di “The Voice” e “È Sempre Mezzogiorno” ha infatti confessato di recente che un conduttore non dovrebbe nascondere nulla al suo pubblico e raccontare tutto, non solo ciò che gli fa più comodo.

Così, qualche tempo fa ha confessato che la cisti ovarica per cui è stata ricoverata, era in realtà un tumore e che per questo ha dovuto subire l’asportazione delle ovaie. Il peggio è passato e ora Antonella sta bene e si sta godendo l’estate in compagnia del suo compagno Vittorio Garrone, di sua figlia Maelle e anche del fidanzatino Stefano.

Con loro ha passato alcuni giorni ad Ansedonia, in Toscana. Ma ora la bella conduttrice si è spostata all’estero, lontana dall’Italia. Proprio a À La Plage De Deauville, in Normandia, ha incontrato uno degli chef della sua trasmissione “È Sempre Mezzogiorno”. Si tratta dello chef Fulvio Marino che ha condiviso su Instagram una foto che ritrae lui e Antonella Clerici sorridenti e abbracciati proprio nella bella regione francese. Entrambi hanno gli occhiali da sole ma non nascondono la felicità per il loro incontro.

Lo chef ha inserito come didascalia della foto questa: “Finalmente insieme in Normandia” e ha taggato la presentatrice di Rai Uno. I due hanno ricevuto tanti apprezzamenti e commenti positivi, segno che entrambi sono molto amati e seguiti. Anche Antonella si è mostrata visibilmente contenta di questo incontro con il suo collega che ritroverà in trasmissione molto presto.