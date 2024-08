Anticipazioni Un posto al sole: la coppia scoppia? Cosa accadrà a Roberto e Marina

Un Posto al sole è una delle soap opera più seguite in Italia. In onda su Rai 3 ormai da più di 20 anni, riesce tutt’ora a raggiungere quotidianamente degli share molto alti. Le avventure dei protagonisti tengono i telespettatori attaccati al teleschermo, nonostante i tanti anni di messa in onda nel palinsesto Rai.

Ma cosa ci rivelano le anticipazioni delle prossime puntate? Marina e Roberto ai ferri corti: la coppia potrebbe scoppiare? Tutto questo e molto altro lo scopriremo tra poco. Intanto, ti ricordiamo che puoi seguire le puntate in onda su Rai 3 alle ore 20.45 ed in streaming sul sito ufficiale RaiPlay.

Un Posto al sole anticipazioni: ecco cosa accadrà tra Marina e Roberto

I più accaniti sostenitori ricorderanno bene la scena in cui Marina ha “smascherato” Roberto, cogliendolo proprio sul fatto: a quel punto, l’uomo non ha potuto fare altro se non ammettere alla moglie che Magdalena si trova a Napoli e che tutto fa parte di un piano studiato contro Ida. Marina, così, dopo aver pregato il marito di partire insieme a lei per Londra, spaventata per la presenza della donna in città, non ha potuto che partire per raggiungere i figli da sola. Cosa accadrà, dunque?

Ma fa bene Marina Giordano a preoccuparsi della presenza della donna in città? Ai fan più attenti non sarà sfuggito di notare un sorriso beffardo sul volto di Magda, proprio in una delle più recenti scene con Ferri. E, a quanto pare, ci avrebbero visto davvero giusto. La donna pare proprio avere in mano una buona occasione per cambiare del tutto la sua esistenza e non c’è da dubitare che la userà. Magdalena sarà dunque, per i due, la “nuova Lara”?

Quel che è scontato è che quando Marina tornerà in città dalle vacanze, le cose con Roberto non saranno le stesse. Lui le racconterà nei dettagli del suo piano, ma la donna sarà sempre e comunque confusa, spaventata e preoccupata di quel che potrebbe succedere se il marito dovesse andare avanti con i suoi propositi spregevoli. I due finiranno così per ritrovarsi sempre più lontani. È dunque giunta la fine tra i due iconici coniugi? O riusciranno, prima o poi, a ricucire il loro rapporto, in qualche modo? Per questo e tanto altro non ci resta che attendere le prossime puntate di “Un Posto al Sole”.