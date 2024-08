Anticipazioni spagnole La Promessa: tutti in rovina, triste epilogo per la famiglia Lujan

Sul piccolo schermo di Canale 5 da Maggio 2023, la soap opera spagnola La Promessa vede concentrati gli occhi del pubblico su di sé per le accattivanti trame che si susseguono l’un l’altra. Colpi di scena inaspettati, tradimenti, bugie, amori travagliati, sono solamente alcune delle tematiche messe al centro della soap ambientata nella Spagna del ‘900.

A seguito degli spoiler giunti sul finale della terza stagione, che hanno visto un tragico epilogo per Pia, che morirà avvelenata. La donna deciderà di togliersi la vita per sfuggire a Gregorio che cercherà di tenerla legata a sé a tutti i costi. La morte di Pia provocherà un’immenso dolore soprattutto in Jana, che deciderà poi di occuparsi del piccolo Dieguito. Ma, mentre la terza stagione è in corso, arrivano interessanti anticipazioni spagnole che mettono in allerta il pubblico sul futuro della famiglia Lujan: l’epilogo non sarà dei migliori. Ecco cosa c’è da sapere.

La Promessa, anticipazioni spagnole: tragica fine per la famiglia Lujan

Caratteristica delle soap opera è quella di poter durare all’infinito, con vicende che si portano sullo schermo atte a creare interesse e curiosità da parte del pubblico. Ed è quanto è accaduto per la serie spagnola che in onda dal 2023 non ha fatto altro che conquistare i telespettatori. Rivelatasi promettente sin dall’inizio non ha di certo deluso le aspettative.

Sarà per questo che TVE ha voluto deliziare i fan accaniti con una splendida notizia: la quarta stagione de La Promessa è confermata con altre nuove 250 inedite puntate. La soap andrà quindi in onda su Canale 5 di sicuro fino a Dicembre 2025. Ma cosa accadrà in queste puntate? Le anticipazioni si fanno drammatiche.

Nulla è come prima all’interno del palazzo; ormai tutti sono in lotta l’uno con l’altro. La quarta stagione de La Promessa vedrà la famiglia Lujan sul lastrico a seguito della guerra. Manuel si dirà pronto a tutto per cercare di risanare i problemi economici e, per questo con l’aiuto di Curro, accetterà un lavoro che non si direbbe consono per il futuro erede del marchesato. Jana tenterà di dissuaderlo da questa iniziativa, ma lui non vorrà saperne.

A peggiorare la situazione ci penserà Lorenzo, pronto a prendere in mano le redini del gioco: con un inganno nei confronti di Cruz, cercherà di accaparrarsi il controllo dell’azienda, acquisendo la maggioranza delle quote. Presa dallo sconforto per la famiglia caduta in rovina e per la fama che ha a poco a poco perduto, Cruz è ormai messa alla gogna, dentro e fuori le mura del palazzo. Il tradimento di Alonso è ormai una notizia che divaga fra le mura della città; questo non farà altro che peggiorare la situazione della famiglia Lujan che dovrà fronteggiare una crisi economica e si giocherà la reputazione.