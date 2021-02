Cosa hanno in serbo le stelle per i 12 segni dello Zodiaco nella giornata del 20 febbraio 2021? Lo andiamo a scoprire subito nelle anticipazioni dell’oroscopo di domani, segno per segno. Dal titolo avrete già capito quale sarà il segno al top ma, se non è il vostro, vi starete anche chiedendo quale sarà, al contrario, il segno flop del giorno! Non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere.

Anticipazioni oroscopo domani: Gemelli top, Capricorno flop

Come andrà la giornata per tutti gli altri segni zodiacali? Mentre abbiamo già anticipato che il segno del Gemelli godrà di un’ottima giornata, il Capricorno sarà impegnato a regolare un po’ il tiro. Qualche cambiamento potrebbe portare cose positive!

Ma ora entriamo nel vivo del nostro appuntamento con le stelle, e vediamo tutte le altre anticipazioni che riguardano l’oroscopo di domani di tutti i segni zodiacali. Per saperne di più leggete maggiori dettagli cliccando sul segno che vi interessa.

Oroscopo di domani, segni fortunati: Ariete, Bilancia e Acquario

Le anticipazioni dell’oroscopo di domani 20 febbraio ci dicono che il segno dell’Ariete, della Bilancia e dell’Acquario vivranno una giornata all’insegna della serenità. Ottime occasioni faranno capolino all’orizzonte, fatevi trovare pronti a coglierle!

E se da una parte sarà una giornata positiva per questi tre segni, anche per la lista dei prossimi possiamo dire che le cose non andranno affatto male!

Anticipazioni oroscopo 20 febbraio: Vergine, Sagittario, Cancro

Il segno del Sagittario e il Segno della Vergine stazionano nella nostra speciale classifica della fortuna alla stessa posizione, con tre stelline. Anche il Cancro si trova nella stessa posizione, ma faticherà un po’ di più degli altri. Cosa ci dicono le anticipazioni dell’oroscopo?

Il Sagittario dovrà trovare il modo di mettere in pratica una brillante idea a cui sta pensando da tempo, mentre la Vergine sarà alle prese con cambiamenti radicali, sia dentro di sé che fuori, all’esterno… Le cose da fare per il Cancro saranno davvero tante, quindi ci vorrà tutta la sua concentrazione per risolvere al meglio le situazioni.

Altri segni: Toro, Leone, Scorpione e Pesci

Ultimi, ma non ultimi, cioè con due stelline di fortuna, ecco il segno del Toro, che dovrà fare molta attenzione a non scatenare conflitti. E poi il Leone, che potrebbe perdere il sonno per qualcosa che però non lo riguarda direttamente. Anche Scorpione e Pesci non se la vedranno proprio benissimo, il primo dovrà imparare l’arte dell’adattamento, il secondo dovrà capire come fare per sfruttare al meglio una occasione da prendere al volo.

Come sempre, per conoscere maggiori dettagli sulle anticipazioni dell’oroscopo di domani, vi invitiamo a leggere la pagina dedicata al segno che vi interessa maggiormente.

Cos’altro hanno le stelle hanno in serbo per voi? Per saperlo non perdetevi il nostro appuntamento con l’oroscopo del giorno, con l’anteprima di domani e tanti altri dettagli sul futuro! Noi per oggi abbiamo concluso e dunque vi salutiamo con un arrivederci a domani!