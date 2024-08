Anticipazioni La rosa della vendetta 1 settembre: la corsa in ospedale allarma tutti

Le anticipazioni de La Rosa della Vendetta sono uscite a pochi giorni dal ritorno in TV e rivelano che ci sarà una corsa in ospedale.

Per l’inizio della programmazione televisiva autunnale, Mediaset ha deciso di puntare su una delle sue tante serie tv turche che stanno conquistando il pubblico di Canale 5. Si partirà, quindi, con lo spettacolo che vede come protagonisti gli attori Murat Unalmıs e Melis Seze, i quali vestono i panni rispettivamente di Gulcemal e Deva, il quale ha registrato ottimi risultati in termini di ascolti per la prima parte e ora i telespettatori non vedono l’ora di seguire il prosieguo.

Le anticipazioni della seconda parte della fiction sono uscite a pochi giorni dal ritorno in tv, la quale è prevista per la serata di domenica 1° settembre. Gli spoiler degli episodi rivelano che bisognerà aspettarsi una corsa in ospedale che allarma tutti. La notizia sta facendo il giro del web, dove il pubblico si sta lasciando andare a svariate ipotesi su ciò che potrebbe accadere ai personaggi principali della fortunata serie televisiva turca.

La Rosa della Vendetta, anticipazioni della puntata del 1° settembre

Le anticipazioni della seconda parte de La Rosa della Vendetta, in programma in prima visione assoluta su Canale 5 da domenica 1° settembre, rivelano che Gulendam è in ospedale con Mert e Gulcemal per un’ecografia in merito alla gravidanza. La dottoressa però decide di rimandare la visita al mese dopo perché le immagini non sono ben visibili.

Solo successivamente Gulendam viene a sapere che Vefa aveva chiesto alla dottoressa di mentire, così da dare alla donna più tempo per risolvere la questione sull’interruzione di gravidanza. Un modo per aiutarla a prendere più tempo e capire come sistemare la vicenda. Nel frattempo, Deva affronta Zafer, chiedendole spiegazioni sul rapimento e la accusa di aver attentato la sua vita.

Zafer manda via Deva e le dice che si sente tradita e l’accusa di essere stata ingannata da Gulcemal. Armagadn, intanto, chiede a Ipek di andare a casa di Zafer per ottenere le risposte che cerca, ma per non destare sospetti e dubbi, Ipek dovrà fingere di stare dalla parte di Zafer. Gulcemal è arrabbiato con Deva, la quale si confida con Armagan perché non si aspettava il tradimento di Zafer.

Nel frattempo, Ipek riesce a trovare una lettera misteriosa nella cassaforte a casa di Zafer, indirizzata al padre di Armagan, Mustafa. Il primo sospetto è che Gulcemal e Gulendam siano suoi fratellastri e che a dividere la famiglia sia stata proprio Zafer. Intanto, Mert scopre che Armagan è da Gulcemal e quindi informa Zefer che si trova nella stess aasta pubblica a cui vuole partecipare anche Gulcemal.