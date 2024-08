 Anticipazioni La Promessa: la protagonista rischia di morire, paura per lei

Durante le prossime puntate de La Promessa, in onda dal 18 al 24 Agosto, accadrà qualcosa che metterà in pericolo uno dei personaggi.

Le puntate de La Promessa stanno diventando ancora più interessanti. Buona parte del carattere dei personaggi è già stato rivelato, ma c’è ancora tanto da scoprire. Gli episodi in onda dal 18 al 24 Agosto saranno densi di eventi. Le anticipazioni descrivono un quadro piuttosto dettagliato.

Sorprendentemente, una delle protagoniste principali rischierà di perdere la vita. Si troverà in grave difficoltà e ci sarà solo un modo per aiutarla. Nel frattempo, Jimena sarà vittima di una nuova crisi di nervi. Questa volta, le conseguenze appariranno disastrose perché non limiteranno a dei semplici litigi. Valentin sarà attratto da Maria e Feliciano prenderà le distanze da Petra.

Spoiler de La Promessa dal 18 al 24 Agosto: svolta drammatica per un personaggio

La Promessa è una delle soap più seguite di Mediaset. Visto l’enorme successo ottenuto, la Spagna ha deciso di regalare ai fan anche una quarta stagione. In Italia, tuttavia, la programmazione è più indietro. Le puntate dal 18 al 24 Agosto difficilmente passeranno inosservate. Le cose si complicheranno, fino a raggiungere il punto di non ritorno.

Jimena, ormai, non avrà più alcun controllo sulle sue emozioni. Quello che è successo in precedenza le farà avere un vero e proprio crollo nervoso. In un primo momento, la situazione sembrerà stabilizzarsi. Poco dopo, tuttavia, esploderà con tutta la sua forza. La moglie di Manuel imprigionerà Catalina nella sua stanza e, successivamente, utilizzerà una tanica di benzina per dare vita a un incendio.

Catalina, per fortuna, non morirà tra le fiamme. Il fuoco le causerà solo un’ustione alla gamba. Il problema principale consisterà nella grande quantità di fumo inalato. Abel saprà come salvarla. Per mettere in atto la terapia, però, avrà bisogno di alcune bombole di ossigeno. A questo punto entrerà in gioco Cruz che cercherà di ritardare in tutti i modi la missione di salvataggio. Riuscirà anche a corrompere l’autista del veicolo.

Intanto, Valentin mostrerà un’attrazione particolare nei confronti di Maria. Comincerà a corteggiarla nella speranza di conquistare il suo cuore. La cameriera, nonostante le attenzioni ricevute, non avrà alcuna intenzione di cedere alle sue lusinghe. Feliciano, invece, dovrà confrontarsi con l’insistenza di Petra.

L’uomo non sarà cosa fare per accettare la recente confessione. Teresa non lo lascerà solo. Gli resterà accanto, dandogli dei consigli preziosi. Il suo supporto sarà essenziale. Tali eventi turberanno gli abitanti de La Promessa. Jimena apparirà davvero scossa. Rivelerà di non ricordare niente delle sue azioni e di non saper fornire alcuna giustificazione per l’accaduto.