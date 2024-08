Anticipazioni Endless Love: dramma per Zeynep, Hüseyin lo fa ancora

Le anticipazioni turche delle puntate di Endless Love rivelano che in arrivo ci sarà un vero dramma per Zeynep: ecco che cosa farà Hüseyin.

I fan della serie televisiva turca vivranno grandi novità per quanto riguarda le trame delle storie dei loro personaggi preferiti. L’ultima puntata della prima stagione di Endless Love andrà in onda in prima serata venerdì 30 agosto su Canale 5, dove i tre episodi traineranno la seconda stagione che sarà trasmessa nella programmazione autunnale della rete.

Sono usciti i primi spoiler che arrivano dalla Turchia riguardo le puntate della seconda stagione di Endless Love. Gli episodi in arrivo nei prossimi mesi vedranno come protagonista Zeynep che verrà cacciata fuori di casa dal padre Hüseyin. In questa storia un ruolo cruciale lo avrà Emir Kozcuoğlu, il quale si configurerà ancora come l’antagonista di Kamal e Nihan, contrastando con tutte le sue forze la loro già complicata storia d’amore.

Endless Love anticipazioni seconda stagione:

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Fehime assisterà al bacio tra Zeynep e Emir. Nonostante ciò, deciderà di mentire al marito e rivelare che la figlia presto sposerà il commissario Hakan Demirtas. Vista la bugia della madre, Zeynep pregherà Hakan di sposarla per convenienza. Sebbene all’inizio riluttante, il poliziotto si farà prendere dai sentimenti per la ragazza e deciderà di presentarsi alla cena con Fehime e Hüseyin per ufficializzare il fidanzamento.

Questo è un passaggio molto importante per la trama della serie televisiva perché Zeynep si troverà a vivere un vero e proprio incubo. Una volta terminata la cena, Kemal si dirà contrariato all’unione tra la sorella e il commissario. Hüseyin a questo punto si troverà ad ascoltare la conversazione tra il figlio e Hakan, dove quest’ultimo ha riferito al giovane di come la sorella si senta sola e per questo ha accettato di sposarla.

Hüseyin si mostrerà fuori di sé dopo aver ascoltato le parole di Hakan, tanto da chiedere alla figli delle spiegazioni in merito, ma la ragazza non saprà che cosa dire. Al suo posto però ci penserà Fehime a dire tutta la verità e rivelare come stanno davvero le cose, la quale non ce la farà più nel raccontare bugie e per questo rivelerà di aver visto un bacio tra Emir e Zeynep.

A quel punto, Zeynep sarà costretta a rivelare di essersi innamorata di Emir e che nessuno potrà modificare i suoi sentimenti. Una confessione che farà perdere le staffe a Hüseyin, il quale non potrà fare a meno di cacciare la figlia di casa un’altra volta, lasciando la ragazza senza un tetto sotto il quale vivere.