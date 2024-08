Anticipazioni Beautiful: dramma per Liam, la scelta choc di Hope

Le nuove anticipazioni americane di Beautiful parlano di un dramma in arrivo per Liam, mente Hope fa una scelta spiazzante.

Una delle storie più appassionanti e coinvolgenti di Beautiful, la soap opera televisiva più logeva di sempre, è stata quella tra Liam e Hope, i due si sono conosciuti tanti anni fa, quando il giovane Spencer era arrivato a Los Angeles per cercare il padre. Una passione messa in subbuglio dalla presenza di Steffy, tanto che Liam e la figlia di Ridge sono convolati a nozze.

Il rapporto tra Liam e Hope, dunque, era stato messo in discussione per diverso tempo, ma poi i due sono tornati insieme e hanno deciso di sposarsi. Il triangolo Hope, Liam e Steffy è così diventato una delle trame principali dello spettacolo. Tuttavia, le anticipazioni americane rivelano che la storia d’amore tra Liam e Hope è giunta al capolinea, una decisione presa dalla figlia di Brooke e che desterà un grande dispiacere in Liam.

Beautiful anticipazioni americane: Liam e Hope si lasciano, la scelta finale

Le anticipazioni della soap opera americana rivelano che nelle prossime puntate ci sarà una rottura tra Hope e Liam. Il loro legame si spezzerà inevitabilmente, ma nessuno dei due si prenderà le colpe della fine del matrimonio. Le cose tra di loro non andavano bene già da tempo, ma la corda si è stuccata quando è scattato il bacio tra Hope e Thomas.

Liam, infatti, accuserà la moglie di aver baciato lo stilista, mentre Hope punterà il dito contro il marito tacciandolo di essere ancora innamorato di Steffy. Entrambi, però, non sanno che tutti e due si sono spinti al di là di quello che pensano durante la discussione. Hope ha passato la notte con Thomas, ammettendo di provare dei sentimenti per lui. Mentre Liam ha baciato Steffy dopo aver avuto una discussione con la moglie.

Il duro confronto finale tra i due porterà a una scelta dolorosa che arriverà in seguito alle accuse e ai rinfacci del passato. Hope dirà che il marito abbia approfittato di questo suo errore nel riavvicinarsi a Thomas per mettere fine al matrimonio, anche perché la figlia di Brooke è convinta che il marito abbia sempre amato Steffy più di lei, e per questo motivo è stanca di sentirsi una seconda scelta.

Hope confesserà a Liam che ha bisogno di qualcuno come Thomas al suo fianco, che la ami in maniera esclusiva e non la faccia continuamente vivere in una situazione di confronto con un’altra donna. È in questo contesto che Liam rimarrà spiazzato dalle parole di Hope, dato che lei lo ha tradito.