Anne Heche è morta, pronti a staccare le macchine

Brutte notizie per la nota attrice americana Anne Heche, 53 anni: dopo un grave incidente d’auto, Anne è rimasta in coma.

E ora il suo rappresentante ha rivelato che i medici non pensano che sopravvivrà. Anche la sua famiglia ha annunciato da poco che Anne Heche è cerebralmente morta e che verranno staccate le macchine.

L’incidente mortale di Anne Heche sotto l’effetto di cocaina

Una settimana fa, Anne Heche ha avuto un incidente sotto l’effetto di cocaina. Da allora è in coma e le sue possibilità di sopravvivenza sono scarse, dice la famiglia.

Ora si dice che sia stata dichiarata cerebralmente morta e che i suoi parenti siano intenzionati a staccare le macchine al più presto.

Una settimana fa l’attrice, sotto effetto di stupefacenti, ha guidato la sua auto contro una casa e il veicolo ha preso fuoco. Dopo il coma, ora si dice che l’attrice sia stata dichiarata cerebralmente morta, riporta il Washington Post, citando una dichiarazione di un rappresentante della famiglia.

Le misure di sostegno vitale saranno sospese poco dopo i chiarimenti sull’idoneità dei loro organi per una donazione.

Anne Heche donerà i suoi organi

Un portavoce della famiglia ha detto alla rivista People che Anne ha scelto di donare i suoi organi, ovviamente se risulteranno ancora vitali.

Lo stesso portavoce ha dichiarato: “Anne aveva un cuore enorme e ha toccato tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso“, dice. “Più che il suo straordinario talento, ha visto come il lavoro della sua vita diffondere gentilezza e gioia. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e ci mancherà molto per la sua luce“.

Sull’uso di stupefacenti fatto dall’attrice non c’è ancora molta chiarezza. C’è chi dice che sia stata trovata una bottiglia di vodka accanto a lei in macchina, altri affermano che invece fosse sotto effetto di cocaina, altri ancora parlano di fentanyl.

Una cosa è certa Anne non era lucida quando ha avuto l’incidente mortale.