Annalisa, la cantante appare in versione inedita: “Non c’è niente che non possa fare”

Annalisa sta vivendo un momento d’oro e, a quanto pare, non c’è praticamente nulla che la cantante non possa fare.

Ogni singolo diventa un tormentone, la carriera viaggia a grande velocità, le nozze si sono finalmente tenute, le pubblicità e i social che impazziscono: è praticamente la sua estate italiana. Un successo che ha avuto alti e bassi, come ha raccontato, ma ora procede a gonfie vele anche perché non si è mai arresa.

Annalisa Scarrone è diventata famosa al pubblico dopo aver partecipato ad Amici. Aveva iniziato con un genere di musica più soft, per poi diventare la regina dei tormentoni estivi. L’ultimo brano, Mon amour, è sulla bocca di tutti. Un vero trionfo per la “queen” del pop italiano che si conferma sicuramente la punta di diamante di questa estate ma anche una donna capace di capire quando è tempo di fermarsi e quando, invece, andare veloce.

Annalisa in versione inedita: il video diventa virale

La sua carriera dopo il programma televisivo di Maria De Filippi non è decollata subito, ha avuto alti e bassi. Alcune canzoni sono andate bene, altre meno, per alcuni periodi lavorava nell’ombra per poi tornare a gran voce. L’ultimo anno invece è stato un vero trionfo e l’artista ha dimostrato anche il suo grande cambiamento.

Annalisa è a tutti gli effetti “la regina del pop” in Italia e la conferma è arrivata anche da parte dei colleghi. In particolare J-Ax, nel corso di un video diventato virale sui social. Nella clip, è possibile vederla insieme agli Articolo 31 e Fedez, mentre canta la loro ultima hit, “Disco Paradise”.

Gli artisti hanno deciso di “invertire” i ruoli e, invece che il ritornello, si è esibita nella parte di J-Ax sfoderando le sue doti da rapper. “Non c’è niente che Annalisa non possa fare” ha esclamato quest’ultimo. Il quartetto ha dato vita all’ennesimo successo estivo, già in cima alle classifiche.

Nessuno li ascolta mai, in teoria, eppure alla fine spopolano sempre dimostrando che ciò che piace, vende e al netto di tutti i tecnicismi non può passare in secondo piano. Di recente, anche il lieto annuncio delle nozze da parte della cantante ha sorpreso tutti: lei – sempre molto riservata sulla sua vita sentimentale – e il suo compagno storico sono finalmente diventati moglie e marito.

La cerimonia è stata la più attesa dell’estate anche perché le recenti esibizioni di Annalisa hanno suscitato grande attenzione. Non solo una bellissima voce, ma anche grande artista che ha saputo cambiare il suo personaggio, trasformarsi e presentarsi in una veste rivoluzionata per il pubblico. Ha fatto centro, ha continuato per la sua strada trovando la forma migliore e alla fine è stata ripagata.

Annalisa sposerà Francesco Muglia, 43 anni e vicepresidente marketing di Costa Crociere. I due non amano le apparizioni pubbliche e quindi si sa molto poco della loro vita insieme. Anche Annalisa ha sempre avuto un profilo molto basso in merito e si è scoperto del suo matrimonio per le pubblicazioni. Sarà un vero matrimonio vip a Tellaro, i due sono insieme da qualche anno e sicuramente presenzieranno alle nozze molti personaggi famosi.