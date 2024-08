Anna Tatangelo, la smorfia ripresa da tutti: il dolore al braccio e la richiesta di aiuto, cosa é accaduto alla cantante

La cantante sta svolgendo il Summer tour 2024 in gran parte d’Italia e le date sono in continuo aggiornamento. Durante un suo concerto, però, Anna Tatangelo non si sarebbe mai potuta immaginare cosa le sarebbe capitato. Il video che la immortala mentre le succede qualcosa di inconsueto sta facendo il giro del web e ha anche preoccupato particolarmente alcuni suoi fan.

Più precisamente, mentre stava cantando il brano Essere una donna, Anna Tatangelo ha avvertito un dolore al braccio. Dopodiché, ha immediatamente fatto una smorfia e ha mostrato a qualcuno il punto dolente, indicandolo come se dovesse essere medicata. La sua preoccupazione è apparsa palese sin da subito e, ovviamente, ha smesso di cantare, ma non ha potuto fare a meno di urlare il ritornello della canzone con tutto il dolore al braccio.

Tutti conosciamo la cantante e conduttrice televisiva nata a Sora, in provincia di Frosinone. Il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2021 e si chiama Anno zero, molto apprezzato da tanti fan che la seguono copiosi durante i suoi concerti. Nessuno di loro, però, si sarebbe mai aspettato cosa sarebbe potuto accadere alla donna e in tanti stanno cercando di capirne di più cercando in rete i dettagli dell’accaduto. Approfondiamoli insieme nei prossimi paragrafi: cos’è successo?

Anna Tatangelo, la smorfia, l’urlo e il dolore durante il concerto: cos’è successo

Difficile che in rete si possano trovare situazioni come quelle andate in scena a Giulianova, città in cui Anna Tatangelo stava svolgendo un concerto. Il brano con cui ha partecipato a Sanremo nel 2006, Essere una donna, questa volta è stato cantato in una maniera del tutto inconsueta, anche perché, mentre intonava le sue parole la cantante ha interrotto la sua prestazione per un fatto davvero insolito. Cos’è successo?

Di fatto, si è poi scoperto che Anna Tatangelo è stata punta da parte di una vespa proprio mentre stava allietando i suoi fan cantando una delle sue canzoni più celebri. Fortunatamente, la donna non era allergica e non le è successo nulla di così grave, a parte il forte bruciore. A confermarlo è stata lei stessa durante una storia condivisa su Instagram, in cui ha affermato: “Questa sera al concerto non è mancato proprio nulla”. La cantante ha ironizzato un po’ sull’accaduto, anche se il dolore è stato forte: “Ancora brucia e fa male”, ha infine detto sul social media.