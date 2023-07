Anna Tantangelo pubblica le foto della vacanza e arriva la romantica risposta del fidanzato: le sue (dolcissime) parole

Anna Tatangelo ha condiviso gli scatti dei momenti più belli vissuti nella vacanza a Ibiza e non è tardato ad arrivare il commento del suo giovane fidanzato e sono davvero molto romantiche.

Anna Tatangelo ha trascorso una vacanza a Ibiza con il suo nuovo fidanzato, la cantante di Soresa è apparsa sorridente come non mai in compagnia del suo giovane compagno e il commento di lui alle foto è molto dolce.

Lady Tata ha ritrovato il sorriso e lo si vede perfettamente in tutti gli scatti della vacanza alle Baleari, dove si è goduta il sole e il mare ma anche tanto divertimento. Del resto Ibiza è un’isola che si vive di giorno quanto di notte.

Anna Tatangelo pubblica le foto assieme al fidanzato, arriva il suo dolce commento

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, il nuovo giovane fidanzato della cantante, hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole. Pare proprio che la coppia non voglia essere riservata e così lady Tata ha condiviso tutti gli scatti della loro vacanza a Ibiza.

Il bel modello non ha perso tempo a commentare l’album della vacanza romantica appena vissuta. Guardando le immagini Mattia e Anna hanno ceduto alla passione e vissuto giornate davvero bollenti. Le foto li ritraggono assieme sorridenti e affiatati e il giovane modello ha subito commentato con una tenera frase: “Amore mio“, con la emoticon di un cuore.

Insomma sono proprio due fidanzati innamorati e non hanno problemi a farlo vedere al mondo. All’inizio della loro relazione avevano preferito non uscire subito allo scoperto. Ma dopo che i gossip sulla loro storia si sono susseguiti, hanno deciso di ufficializzare il fidanzamento senza nascondersi più.

E ormai sono mesi che stanno assieme, Mattia ha 26 anni, 10 anni in meno della cantante, fa il modello ma studia anche recitazione, sperando di sfondare nel mondo dello spettacolo. Uno dei primi viaggi della coppia è stato un weekend romantico a Parigi e poi l’amore è esploso. Lui l’ha raggiunta anche per un weekend a Napoli agli inizi di luglio, quando Anna Tatangelo era impegnata come madrina con il Pride.

In quell’occasione Anna e Mattia si erano concessi una cena romantica in uno dei ristoranti più suggestivi della città, sul mare con tanto di vista sul Golfo. Ora bisognerà capire se lady Tata decida di presentarlo al figlio Andrea o preferisce aspettare ancora un po’. Con Livio Cori le presentazioni erano arrivate quasi subito, anche questa volta sarà così? Staremo a vedere.