Anna Sorokin: cosa succede alla truffatrice di "Inventing Anna" ora che...

La truffatrice 31enne russa Anna Sorokin, nota anche come Anna Delvey la cui storia è protagonista dello show Netflix Inventing Anna, è stata rilasciata dalla prigione di Orange County dove ha trascorso gli ultimi 17 mesi di carcere in attesa di un provvedimento di espulsione che la rispedisse in patria.

Condannata a 12 anni di reclusione per le maxi truffe a diversi miliardari della New York bene, consumate sotto il falso nome di Anna Delvey, sarebbe stata scarcerata poche ore fa e ora sarebbe destinata ai domiciliari. C’è un ma: non potrà usare i social network, da cui è bannata fino a data da definirsi…

Per ottenere una misura meno restrittiva, Anna Sorokin avrebbe pagato una cauzione di 10mila dollari e ora il suo destino prosegue lontano dalle sbarre. A suo carico una sentenza di condanna per aver truffato – per un danno di centinaia di migliaia di dollari – alcuni dei più ricchi uomini d’affari di Manhattan e diverse banche spacciandosi per una facoltosa ereditiera...