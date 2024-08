Anna Falchi, il ritorno attesissimo è sulla bocca di tutti: ecco dove la vedremo

Anna Falchi è pronta a tornare in tv. Il suo ritorno è attesissimo dal pubblico: ecco che cosa farà e dove vedremo la conduttrice. In tanti anni di carriera, Anna Falchi si è divisa in diversi settori del mondo dello spettacolo, facendosi conoscere dal pubblico non solo come modella, ma anche come attrice e produttrice … Leggi tutto

Anna Falchi è pronta a tornare in tv. Il suo ritorno è attesissimo dal pubblico: ecco che cosa farà e dove vedremo la conduttrice.

In tanti anni di carriera, Anna Falchi si è divisa in diversi settori del mondo dello spettacolo, facendosi conoscere dal pubblico non solo come modella, ma anche come attrice e produttrice cinematografica, senza contare che è dagli anni ’90 è considerata una sex symbol.

Negli ultimi anni, però, Anna si è dedicata prevalentemente alla conduzione, diventando un punto di riferimento per moltissimi telespettatori Rai. Per coloro che aspettano un suo ritorno sul piccolo schermo ci sono buone notizie: la conduttrice è pronta a tornare con un programma nel dailytime che terrà compagnia a milioni di spettatori nell’orario pomeridiano. Falchi sarà affiancata dal collega Fabrizio Rocca, per un nuovo programma tutto da scoprire.

Anna Falchi torna in TV: il nuovo programma in Rai

Manca pochissimo per il ritorno di Anna Falchi in televisione, la quale da diverse stagioni è impegnata su Rai Due con I fatti vostri. La conduttrice è pronta ad approdare su Rai Uno con Una estate italiana, la nuova trasmissione che andrà in onda direttamente da Rimini. Una nuova avventura che la vedrà accanto a Fabrizio Rocca da domenica 11 agosto.

Nel corso della trasmissione, Anna e Fabrizio ospiteranno nel loro talk show diversi personaggi famosi che si spingeranno nel raccontare aneddoti e ricordi legati a diversi momenti rilassanti della loro vita. Il programma si prenderà la briga di far conoscere posti di villeggiatura italiani, ma anche piccoli borghi sparsi lungo le regioni del nostro paese.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Falchi ci ha tenuto a sottolineare che è molto felice di questa nuova esperienza televisiva e che non vede l’ora di iniziare. Ha precisato che sarà una trasmissione che unirà sia utilità che leggerezza e accompagnerà il pubblico per gli ultimi giorni d’estate, fino all’inizio della nuova stagione televisiva.

Le sorprese, però, non finiscono qui. Dopo Una estate italiana, però, Anna avrà spazio anche nella stagione Tv 2024-25, visto che tornerà in onda con I fatti vostri, programma che dallo scorso anno conduce insieme a Tiberio Timperi. La conduttrice ha raccontato che nel corso della trasmissione di Rai Due, ama particolarmente quando vengono trattati temi legati a donne e ai bambini, anche se non disdegna gli argomenti di cucina, giardinaggio e benessere.