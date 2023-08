Anguria, è un frutto miracoloso per gli uomini: quello che contiene è fondamentale

C’è un frutto estivo che è particolarmente indicato per gli uomini: si tratta dell’anguria ecco perché fa molto bene ai maschietti.

A svelare questo segreto sarebbe stato lo Chef Davide Fanton che ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram @chefdavidefanton fornendo importanti informazioni. Queste riguardano le proprietà benefiche dell’anguria o cocomero. In particolare ha parlato dei benefici che alcune sostanze contenute nel frutto hanno per la salute e la sessualità degli uomini.

Le angurie sono frutti estivi dolci e succose, non tutti sanno però che non solo sono gustose, ma pare facciano molto bene alla salute, in particolar modo delle persone di sesso maschile. Questo frutto estivo rinfrescante contiene numerosi nutrienti che possono promuovere il benessere generale e migliorare la salute maschile in diversi modi.

I benefici dell’anguria sugli uomini: cosa sapere

Uno dei principali benefici delle angurie per i maschietti risiede nella presenza di citrullina, un amminoacido essenziale che può stimolare il rilascio di ossido nitrico nel corpo. Questo composto agisce come vasodilatatore, cioè dilata i vasi sanguigni aumentando il flusso di sangue in tutto il corpo. Questo può essere particolarmente vantaggioso per gli uomini, in quanto può favorire una migliore circolazione e vascolarizzazione dei tessuti, compreso il sistema genitale maschile.

Grazie alla capacità di aumentare il flusso sanguigno, la citrullina presente nell’anguria può avere un effetto simile alla pillolina blu per gli uomini, come spiegherebbe Davide Fanton. L’anguria potrebbe essere, quindi, un’alternativa naturale per coloro che preferiscono un approccio più naturale per migliorare la propria vita sessuale.

Inoltre, le angurie sono ricche di licopene, un carotenoide che dà al frutto il suo caratteristico colore rosso. Il licopene è un potente antiossidante che può aiutare a neutralizzare i radicali liberi nel corpo e a proteggere le cellule dai danni causati dallo stress ossidativo. Per gli uomini, questo è particolarmente vantaggioso per la salute della prostata. Studi scientifici avrebbero dimostrato una correlazione positiva tra l’assunzione di licopene e un minor rischio di sviluppare malattie della prostata, compreso il cancro alla prostata.

L’anguria è un alimento a basso contenuto calorico e ricco di acqua, il che la rende un’ottima scelta per chi è attento alla linea e vuole mantenere il peso forma. L’alto contenuto di acqua può anche aiutare a mantenere il corpo idratato durante i mesi estivi caldi, quando può essere facile disidratarsi. Mangiare anguria fa bene sia agli uomini che alle donne proprio per la ricchezza di nutrienti e liquidi, dunque consumare questo frutto in estate è un vero toccasana per la salute e la bellezza.