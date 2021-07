Anche Scarlett Johansson lancia la sua linea beauty

Prima testimonial della campagne di L’Oréal Paris e Dolce & Gabbana, Scarlett Johansson intraprende una nuova sfida nel settore beauty, ma questa volta da protagonista. Infatti, per la prima volta, l’attrice cambia ruolo e lancia la sua prima linea di skincare, all’insegna di una nuova concezione della bellezza, naturale e senza sforzo.

Così, l’elenco dei beauty brand legati alle star di Hollywood continua a crescere. Dopo il make-up di Kim Kardashian e Selena Gomez, gli integratori di Jennifer Aniston e le creme di Jennifer Lopez e Alicia Keys, è la volta di una delle attrici hollywoodiane più apprezzate e amate di sempre.

Scarlett Johansson lancerà la sua prima linea beauty

Grande attesa per il debutto della linea di skincare di Scarlett Johansson, che verrà lanciata nel 2022 e di cui ancora non ci è dato sapere il nome. Realizzata con la compagnia indipendente The Najafi Companies, la stessa della linea Pattern by Tracee Ellis Ross, la linea di Scarlett Johansson nasce dal desiderio di creare qualcosa di autentico, “una linea clean e accessibile a tutti“, precisa l’attrice.

“Il potere trasformativo della bellezza mi affascina da quando ero piccola, mia madre mi ha insegnato a pendermi cura della mia pelle sin dai primi anni dell’adolescenza” ha raccontato l’attrice in un’intervista, svelando i retroscena della sua linea dedicata alla pelle. “Da anni desideravo creare qualcosa di autentico, il risultato è una linea clean e accessibile a tutti“, aggiunge.

Una linea skincare per la beauty routine di tutti i giorni

“Ho creato questa linea per elevare la beauty routine di tutti i giorni“, ha spiegato l’attrice. “L’obiettivo era realizzare un brand che aiuti le persone ad avere la pelle al massimo splendore con il minimo sforzo“, prosegue Scarlett Johansson, precisando che la mission del brand sarà ottimizzare la spesa e semplificare i gesti quotidiani con creme leggere e idranti, a base di ingredienti naturali. Per il momento, non ci resta che attendere ulteriori dettagli e fare spazio nella nostra fidata trousse!