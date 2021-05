Anche per la duchessa di Cambridge è arrivato il momento di ricevere la prima dose di vaccino contro il coronavirus. Infatti, di ritorno dal viaggio in Scozia con William, Kate Middleton è stata vaccinata presso l’hub del Museo delle Scienze di Londra. Ad annunciarlo la duchessa in persona con un messaggio su Instagram, con tanto di foto e ringraziamenti.

Leggi anche: William e Kate innamorati e felici nel loro viaggio in Scozia

Anche Kate è stata vaccinata: la foto e un ringraziamento speciale

“Ieri ho ricevuto la mia prima dose del vaccino per il Covid-19 presso il Museo delle Scienze di Londra“, ha scritto Kate su Twitter. “Sono estremamente grata a tutti coloro che hanno un ruolo nel programma di vaccinazione, grazie per tutto quello che state facendo“, continua la duchessa di Cambridge, rivolgendo la sua gratitudine al personale sanitario, in prima linea da oltre un anno nella battaglia contro il coronavirus.

Foto Instagram | @dukeandduchessofcambridge

Come molti personaggi pubblici, anche Kate Middleton ha voluto testimoniare l’importanza della vaccinazione con una foto che la ritrae sorridente mentre riceve la sua prima dose di vaccino. Per l’occasione, la duchessa ha sfoggiato un look casual ed essenziale, con jeans e maglietta bianca a maniche corte, contando sull’eleganza innata che la caratterizza.

Il principe William ha ricevuto la prima dose di vaccino

Il ministro britannico della Sanità, Matt Hancock, ha colto l’occasione per sottolineare che nelle ultime due settimane nel Regno Unito oltre la metà dei trentenni è stata vaccinata. La scorsa settimana era stato il turno del principe William, anche lui immortalato mentre riceve la prima dose del vaccino, con tanto di manica arrotolata fin sopra la spalla, la mascherina chirurgica e il personale sanitario che si appresta alla somministrazione.

Foto Instagram | @dukeandduchessofcambridge

“Martedì ho ricevuto la prima dose del vaccino. A tutti coloro che lavorano alla campagna vaccinale, grazie per tutto quel che fate e continuare a fare“, aveva scritto il principe William a corredo della fotografia pubblicata su Instagram.