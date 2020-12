Se la Primavera segna l’inizio della stagione degli amori, l‘inverno è il momento ideale per consolidare una relazione, per coltivarla nel tepore delle proprie case e dedicarsi a essa come una pianta che ha bisogno di essere riparata dalle intemperie del freddo e della neve. Perché se è vero che non c’è un vero e proprio segreto dietro il fiorire e rifiorire di un amore, è altrettanto vero che alcune attenzioni quotidiane aiutano il rapporto non solo a crescere, ma anche a consolidarsi, a radicarsi nel terreno su cui poggia, per durare a lungo e resistere alle tempeste della vita. Se state attraversando un momento difficile, oppure semplicemente volete assicurarvi che non manchi nulla di fondamentale alla vostra relazione d’amore, ecco alcuni consigli che possono fare al caso vostro.

La comunicazione è fondamentale

Probabilmente l’avrete sentito un milione di volta, ma se c’è una cosa fondamentale in una coppia è la comunicazione. Non c’è un modo più giusto di un altro per farlo, l’importante è che ogni coppia trovi un suo modo di comunicare, quello più efficace e costruttivo per confrontarsi sulle grande questioni, ma anche sulle piccole contingenze della vita. Nessuno può leggere la nostra mente e, per questo motivo, è importante imparare a esprimere quello che sentiamo dentro di noi, senza aspettarci che il partner comprenda da solo tutto quello che ci infastidisce o ferisce. Allo stesso modo, è importante mettersi in ascolto dell’altro e partecipare attivamente alla conversazione, cercando di trovare insieme soluzioni e risposte ai dubbi e alle domande del partner.

Concedetevi un tempo di qualità

Questo è più facile a dirsi che a farsi per alcune coppie, dal momento che non tutte le coppie vivono sotto lo stesso tetto e, anzi, molte di loro devono affrontare il nemico/amico della distanza. Ad ogni modo, è importante trovare modi e contesti in cui poter trascorrere del tempo di qualità insieme e sviluppare il vostro legame. Se vivete insieme o vi vedete molto spesso, è importante che il tempo che trascorrete insieme sia più di un semplice film su Netflix in relax. Sì, quei tipi di giorni sono fantastici, ma è importante anche creare situazioni nuove, esplorare uno al fianco dell’altro contesti inediti e di scoperta per entrambi.

Cercate di sorprendervi

Questo suggerimento piacerà al vostro partner, vedrete. Non vi stiamo dicendo di acquistare regali stravaganti ogni volta, ma di sorprendere il vostro amore con piccole e semplici sorprese, come raccogliere un fiore dal giardino, preparare a sorpresa una cenetta romantica, far stampare una foto che vi riporta a un ricordo felice della vostra vita.

Coinvolgete il partner nella vostra vita

Coinvolgere il vostro partner nelle cose della vostra vita aiuterà a farlo sentire più connesso a voi e a ciò che state facendo. Dalle uscite con i tuoi amici, alla tua famiglia, al raccontare quello che stai facendo e le storie della tua giornata, ci sono così tanti modi diversi in cui puoi far entrare il partner nella tua vita.

Ridete insieme

Questo sembra un suggerimento ovvio, ma è importante mantenere le cose leggere e legarsi a cose che portano felicità a entrambi. Non sottovalutate l’importanza di giocare, di scherzare, di ritagliarvi un momento leggero e di puro divertimento: non solo vi aiuterà a unirvi ogni giorno di più, ma saranno proprio quei ricordi a incoraggiarvi a lottare per il vostro amore anche nei momenti difficili.

Siate flessibili

Essere flessibili in una relazione è importante per molti aspetti diversi. Dovreste essere flessibili e disposti almeno ad ascoltare quello che il vostro partner ha da dire, anche se siete in disaccordo. Quando si tratta di fare progetti, potrete avere visioni diverse e, per questo motivo, è importante cercare di essere flessibili, cercando un compromesso, che possa far stare bene entrambi.

Siate voi stessi

Arriviamo all’ultimo consiglio, forse il più importante di tutti: siate voi stessi. Dal primo all’ultimo appuntamento, non dimenticate chi siete, non abbandonate le vostre passioni, non trascurate i vostri talenti. Continuate a coltivare la persona che siete e piacerete al partner per quello che siete. Se è vero che in una relazione possiamo smussare alcuni spigoli del nostro carattere, non possiamo d’altra parte snaturarci. Allo stesso modo, dovremo cercare di amare e accettare l’altra persona per quello che è, senza aspettarsi che cambi per noi o che stravolga il suo modo d’essere per compiacere qualche nostro desiderio.