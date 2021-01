Amici vip che erano anche compagni di scuola

Si sa, le amicizie che nascono sui banchi di scuola durano tutta la vita, anche tra i vip. Non stiamo parlando di semplici rimpatriate tra compagni di classe, magari cogliendo l’occasione di un after party per gli Oscar o del buffet nel backstage di un concerto, ma di veri best friends da una vita.

Ecco quali coppie di amici vip erano anche compagni di classe.

Massimo Ceccherini e Matteo Renzi

Sì, partiamo con un’amicizia tutta italiana: quella tra Massimo Ceccherini e l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Per la verità, con questa strana coppia, per le strade di Firenze, pare si aggirassero anche Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Giorgio Panariello. Ma ve lo immaginate?

Getty Images | Scott Gries

Cameron Diaz e Snoop Dog

A quanto raccontano i registri scolastici, l’attrice hollywoodiana Cameron Diaz e il rapper Snoop Dog negli anni Ottanta frequentavano la stessa scuola: la Long Beach Polytechnic High School.

Getty Images | Mark Davis

Naomi Watts e Nicole Kidman

Si può certo dire che la North Sydney Girls’ High School abbia sfornato dei veri talenti: sia Naomi Watts che Nicole Kidman, infatti, erano iscritte all’istituto femminile dove sono diventate grandi amiche quasi 30 anni fa.

Jada Pinkett Smith e Tupac Shakur

Un’altra amicizia formata da un rapper e un’attrice: quella tra la moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, e il compianto rapper Tupac Shakur, che avrebbero frequentato la stessa scuola d’arte in Maryland, la Baltimore School for the Arts.

Lady Gaga e Nicky Hiltom

Ben prima che la star del pop, Lady Gaga, diventasse chi è oggi, poteva già vantare amicizie altolocate, per esempio quella con Nicky Hilton, sorella maggiore della forse più famosa (e famigerata) Paris. E vi sorprenderà anche sapere che entrambe hanno frequentato una scuola cattolica per sole ragazze, il Convento del Sacro Cuore a New York City.

Getty Images | Frazer Harrison

Matt Damon e Ben Affleck

Un’altra scuola dall’indiscusso curriculum è la Cambridge Rindge and Latin School in Massachusetts, dove si sono conosciuti i grandi amici, co-star e co-produttori, Matt Damon e Ben Affleck.

Getty Images | Charley Gallay

Liv Tyler e Kate Hudson

D’altronde tutte e due sono figlie d’arte cresciute nella Los Angeles degli anni Ottanta, ed era inevitabile che incontrandosi tra i banchi della Crossroads High School Liv Tyler e Kate Hudson sarebbero diventate grandi amiche.

Adele, Jessie J e Leona Lewis

Le tre cantanti vip, Adele, Jennie J e Leona Lewis, sono amiche fin dagli anni dell’istruzione londinese alla BRIT School for Performing Arts and Technology.

Getty Images | Noel Vasquez

Adam Levine e Jonah Hill

I due sono davvero amici: tanto che Jonah Hill sarebbe stato l’officiante al matrimonio del suo bff Adam Levin con la top model Behati Prinsloo nel 2016. E indovinate dove si sono conosciuti: a scuola.