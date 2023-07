Amici, Maria De Filippi dovrà dire addio alla grande protagonista del talent: lascia la prof più amata

Maria De Filippi dovrà forse dire addio alla sua professoressa più amata: Amici, infatti, perde una delle sue grandi protagoniste.

Nelle prossime settimane inizieranno i casting di Amici a Roma: come sempre, sono previsti tantissime candidature, tra ballerini e cantanti, di ragazze e ragazzi che aspirano ad entrare nel talent più famoso della televisione italiana. Partirà, dunque, la nuova stagione del programma di Maria De Filippi ma potrebbero esserci numerose novità dal prossimo autunno, specie per quanto riguarda il cast dei professori. Una delle grandi protagoniste, infatti, potrebbe dire addio alla trasmissione.

Arisa lascia Amici

Ma, dunque, di chi stiamo parlando? Parliamo di Rosalba Pippa, in arte Arisa, professoressa di canto delle ultime due edizioni – e in precedenza anche nel 2021 – tra le grandi protagoniste del programma. Amatissima dal grande pubblico, nelle vesti di insegnante, Arisa ha mostrato al grande pubblico il suo talento e la sua empatia. Secondo Dagospia, Arisa sarebbe pronta a lasciare il programma di Maria De Filippi, come avvenuto anni fa, quando preferì provare una nuova esperienza televisiva sbarcando a Ballando con le Stelle – programma di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci – che poi vinse in coppia con Vito Coppola.

La notizia dell’addio di Arisa era già stata paventata da Davide Maggio qualche giorno fa. Naturalmente, la cantante lucana non dirà addio alla tv, anzi. Rosalba Pippa è pronta a tornare in Rai: Viale Mazzini vorrebbe fortemente la cantante in giuria nel programma The Voice Kids, in partenza il prossimo autunno e in onda in prima serata su Rai Uno con la conduzione di Antonella Clerici. Arisa andrebbe a sostituire i Ricchi e Poveri, ma non è tutto. La cantante ha manifestato di recente più volte l’intenzione di tornare al Festival di Sanremo: Arisa vorrebbe risalire sul palco del Teatro Ariston, in qualità di concorrente, e la presenza in Rai potrebbe spianarle la strada.

Maria De Filippi, dunque, dovrà trovare un degno sostituto di Arisa, ma non solo. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma anche per la nuova stagione di Rudy Zerbi – prof di canto – e Alessandra Celentano, professoressa di danza, due protagonisti presenti sin dalla prima puntata. Confermata anche Lorella Cuccarini – insegnante di canto – che nei giorni scorsi ha rivelato di aver rifiutato l’offerta della Rai per sostituire Serena Bortone nella fascia pomeridiana di Rai Uno, posto poi andato a Caterina Balivo. Lorella Cuccarini, inoltre, sarebbe in pole per la conduzione della versione invernale di Temptation Island, che dovrebbe chiamarsi Temptation Winter.

Non è ancora chiara, invece, la posizione dei prof di danza Emmanuel Lo e Raimondo Todaro. I due potrebbe lasciare la cattedra: il primo potrebbe diventare primo ballerino dei professionisti, mentre il secondo potrebbe addirittura lasciare Mediaset. In quel caso, quasi scontato, il ritorno di Lorella Cuccarini alla cattedra di danza. Maria De Filippi potrebbe dunque trovare nella scomoda posizione di cambiare parte del cast dei professori ma – manco a dirlo – la padrona di casa avrebbe già un piano: i nomi spuntati per la cattedra di canto sono Emma Marrone e Annalisa, due ex star proprio del programma. Idea, questa, ampiamente apprezzata dal grande pubblico.