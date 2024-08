Amici 24, Maria De Filippi pensa al nome bomba: chi potrebbe arrivare nella scuola

Mancano poche settimane all’inizio di Amici 24 e Maria De Filippi avrebbe puntato una new entry davvero eccezionale per la nuova edizione.

Come ogni anno settembre vuol dire ritorno sui banchi di scuola per tanti ragazzi e ragazze, ma anche inizio di una delle scuole più seguite in Italia: quella di Amici. Il prossimo mese, infatti, si formerà una nuova classe di talenti nel ballo e nel canto, che si sfideranno a colpi di coreografie, canzoni ed inediti, per tentare di accedere al serale e poi conquistare il trofeo.

L’ultima edizione di Amici è stata vinta dalla cantante Sarah e sono tanti i ragazzi e le ragazze che sperano di seguire il suo esempio e di trionfare nella prossima stagione. Se il pubblico attende con ansia di scoprire chi ci sarà sui banchi, il fiato sospeso è anche legato ai nomi dei professori e poi dei giudici nella fase finale del programma. A proposito di questo, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia pensato ad un nome bomba che possa entrare a far parte del cast di Amici 24.

Il nome bomba per Amici 24

Amici è da anni una delle trasmissioni di punta di Canale 5. Ogni anno dalla scuola escono grandi talenti del mondo del canto e della danza, che diventano delle vere star. Così, sono tanti i ragazzi e le ragazze che tentano di superare i provini per diventare famosi. Durante il loro percorso, le loro performance vengono giudicate dai professori che possono decidere anche di metterli in sfida con talenti che provengono dall’esterno.

Durante la fase finale del programma, invece, sono i giudici esterni a giudicare le varie esibizioni e a decretare così le squadre vincitrici e quelle perdenti. Fino all’anno scorso la giuria era composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofre. Sembra però che Bravi debba lasciare questo ruolo perché sarà impegnato in nuovi progetti lavorativi.

Per questo motivo Maria De Filippi ha pensato ad un sostituto bomba. Si tratterebbe niente meno che l’ex marito dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni: Fedez. Balzato nelle prime pagine della cronaca rosa per i suoi tanti flirt estivi, il cantante potrebbe essere il nome giusto per ricoprire il ruolo di giudice, abituato come è a questo stesso ruolo in X Factor.

Fedez è stato spesso invitato da Queen Mary nella fase “scolastica” del programma per giudicare le performance dei cantanti durante il pomeridiano. Quindi non potrebbe essere così irreale vederlo presto come giudice di Amici 24 durante il serale. Per saperlo, bisognerà attendere ulteriori conferme o smentite dei prossimi mesi.