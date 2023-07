Amanti del risotto? Con questa versione estiva (e senza burro) potrete mangiarlo anche durante i mesi più caldi

Non puoi fare a meno del risotto nemmeno nei periodi più caldi dell’anno? Nessun problema, scopriamo insieme una ricetta fresca e leggera!

Chi ha detto che il risotto deve essere mangiato solamente durante i mesi più freddi dell’anno? Nonostante sia considerato tipicamente un piatto invernale, in realtà è estremamente versatile e in grado di abbinarsi perfettamente ad ingredienti freschi e perfetti per la bella stagione. Oggi vogliamo presentarvi una ricetta semplice e soprattutto ideale per essere consumata nel periodo estivo.

Non preoccupatevi, vi occorreranno pochi ingredienti, facilmente reperibili nei supermercati di tutta Italia. Come sappiamo, il risotto è uno dei piatti più caratteristici della tradizione italiana ma nel corso degli anni ha subito diverse rivisitazioni, così come altri piatti appartenenti alla cucina nostrana. A maggior ragione ci teniamo a rendervi partecipi di una ricetta stagionale da capogiro.

Il risotto estivo: ingredienti e preparazione

Durante l’estate molti di noi preferiscono mantenersi leggeri, soprattutto quando si tratta di piatti sostanziosi. La ricetta che vi andremo a presentare è perfetta sia per coloro che non desiderano appesantirsi inutilmente sia per chi è a dieta. Infatti si tratta del risotto con zucchine e stracchino, un connubio di golosità e sapori eccezionali. È un piatto super goloso e alla quale difficilmente riuscirete a resistere, semplice e di facile preparazione.

Innanzitutto, dovrete procurarvi i seguenti ingredienti: 250 grammi di riso, 100 grammi di stracchino, 3 zucchine, 1 brodo vegetale, parmigiano, olio e sale a piacere. Prima di passare all’azione, è necessario preparare il brodo vegetale. Per chi si dovesse trovare alle prime armi, cominciate prendendo le 3 zucchine e tagliatele a pezzetti. Quindi metteteli in una pentola, alla quale avrete nel frattempo aggiunto dell’olio e del sale.

Cuocetele fino a quando non avranno assunto una consistenza morbida. Attenzione, non sbarazzatevi della pentola perché più avanti vi tornerà utile. A questo punto, non dovete fare altro che prenderle ed inserirle nel frullatore, dove le lascerete fino a ridurle in crema. È arrivato dunque il momento di cuocere il riso. Riprendete la pentola dove avete cotto le zucchine e mettete la quantità di riso necessaria, facendolo tostare, assicurandovi di mescolare regolarmente, altrimenti rischierete di farlo attaccare, o peggio, bruciare.