Alvaro Morata e Alice Campello sono diventati genitori per la terza volta e danno ufficialmente il benvenuto a Edoardo, il loro terzogenito, nato dopo i gemellini Leonardo e Alessandro.

Alvaro Morata e Alice Campello genitori tris

È stato proprio Morata, che ricordiamo, da poco è tornato a vestire la maglia della Juventus, ad annunciare la lieta novella sui social, condividendo con i suoi followers una serie di foto di madre e figlio freschi freschi di ospedale. “Benvenuto al mondo, figlio”, è stata la dedica che Alvaro ha fatto al piccolo Edoardo.

Foto Instagram

Alla neomamma invece ha dedicato questo dolcissimo pensiero: “Alice sei incredibile, grazie per avermi reso un giorno di più l’uomo più felice del mondo. Vi amo”. Gli scatti ritraggono mamma, papà e figlio tutti presi a farsi le coccole subito dopo la nascita del piccolo. Il parto è avvenuto nelle prime ore di stamattina, 29 settembre, Alice Campello aveva infatti pubblicato nelle stories uno scatto della coppia in attesa di entrare in sala parto.

Le foto sul profilo di Alice Campello

A distanza di un paio d’ore rispetto alle immagini pubblicate dal marito, anche la modella Alice Campello ha scelto di condividere la gioia per essere divenuta mamma tris sui social. “Infinita felicità – ha scritto -. Edoardo Morata Campello. Grazie papà per non lasciarmi mai la mano”.

Gli auguri dei vip ai novelli genitori

Sotto alla carrellata di foto condivise da Morata, numerosissimi gli auguri di colleghi e amici del mondo dello spettacolo: Chiara Ferragni, Claudio Marchisio, la pagina ufficiale della Juventus, e ancora Beatrice Valli, Ciro Immobile, Luis Figo, Rocco Hunt. Tutti sono accorsi sul profilo del calciatore per augurare buona vita al nuovo arrivato in casa Morata.

L’annuncio della gravidanza

L’annuncio della gravidanza era stato dato su Instagram da Alice Campello lo scorso 27 febbraio. La modella aveva condiviso uno scatto in bianco e nero che la immortalava insieme al marito Alvaro Morata e ai gemelli Alessandro e Leonardo sul lettone di casa loro. “Presto in 5”, era stata la didascalia scelta dalla modella per accompagnare la foto dell’annuncio.