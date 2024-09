Altro che pochette, le borse in quest’autunno sono tutte maxi e capienti: non perderti i migliori modelli da acquistare subito

Il mondo femminile si divide in due gruppi: le fanatiche delle scarpe e le “borse addict”, cioè le donne che impazziscono per le borse. Del resto la borsa giusta ci salva in ogni situazione e rende originale e accattivante anche l’outfit più banale. La borsa viene classificata come accessorio ma è molto più di questo.

La borsa è forse la migliore amica di ogni donna se non altro perché ci permette di portare con noi il beauty case con tutti i nostri trucchi in modo da fare un “ritocchino” anche mentre siamo in ufficio o al ristorante con il nostro partner. Una donna può anche uscire senza soldi…ma non può mai e poi mai uscire senza una bella borsa!

La stagione che inizierà tra poco, l’autunno, segna il ritorno delle maxi bag: capienti, comode e perfette da mattina a sera. Addio pochette microscopiche e bentornate borse grandi, in grado di contenere tutto ciò che ci serve. Alcuni modelli sono davvero incredibili e non possono certo mancare nel nostro guardaroba.

Borse autunno/inverno: ecco i modelli che non puoi proprio non avere

La pochette ha indubbiamente il suo fascino ed è comoda ai matrimoni o in discoteca ma durante il giorno non ci consente di avere con noi tutto ciò che ci serve. Per la donna che vive fuori casa e che passa dall’ufficio all’aperitivo in centro, è necessaria una maxi bag. Maxi però non significa senza stile, tutt’altro. Vediamo i modelli da non lasciarci scappare per la prossima stagione.

La borsa a spalla Oskan in pelle nera di Isabel Marant è uno di quei modelli di cui ci si innamora al primo sguardo ed è amore eterno. Una borsa semplice ma unica nella sue eleganza. E’ perfetta da mattina a sera, dall’ufficio alla cena con il tuo lui. Da abbinare a stivali in pelle e un tubino sotto il ginocchio.

Per un look informale e sbarazzino con un tocco di anni ’70, non puoi perderti la borsa a secchiello di Stradivarius. Realizzata in finta pelle in uno dei colori della prossima stagione: il bordeaux. Abbinala a jeans e sneakers per un appuntamento con le amiche o a pantaloni eleganti e camicia bianca per andare al lavoro.

Se vuoi attirare su di te ogni sguardo allora la borsa perfetta per il prossimo autunno è firmata Other Stories: un secchiello strutturato e semirigido con elegantissimi intrecci in pelle. Puoi portarla a mano oppure a tracolla. Abbinala per il giorno al classico tailleur pantalone mentre di sera a shorts e top e sarai irresistibile.

Infine se ami giocare con le asimmetrie, Luisa Via Roma ha pensato a te con la Borsa tote Lune in pelle liscia: tracolla con chiusura trasversale in color cioccolato fondente. Perfetta tutto il giorno se la abbini a trench e stivali.

Non dimenticare di completare il tuo look con scarpe che lasciano il segno! Le migliori per l’autunno/inverno 2024 sono queste.