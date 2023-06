Altro che le solite foglie: per coprire la ringhiera del balcone usa questo (molto più raffinato)

Coprire il balcone di casa per evitare sguardi indiscreti soprattutto d’estate spinge a trovare soluzioni creative che tuttavia non sempre sono molto carine.

Le foglie di plastica ovunque, i tendoni blu, le plastiche esterne sono veramente orribili da vedere e comunque tendono a spaccarsi, rovinarsi, cadere e ogni volta bisogna trovare un’alternativa.

Quello che si può fare è valutare un’opzione molto più elegante ma a basso costo, facile da installare e soprattutto a lungo termine.

La copertura per i balconi che li rende eleganti

La soluzione ideale per lo spazio esterno è una struttura frangivista. Questa nasce proprio per limitare gli occhi indiscreti che possono guardare dentro casa. È utile per ogni tipo di esterno – sia per il balcone che per il terrazzo – giardini o altre strutture, ed è fondamentale durante l’estate quando si vive maggiormente lo spazio esterno e magari si desidera prendere un po’ di sole in costume.

Ma anche in inverno perché in questo modo si va a riparare lo spazio interno del balcone o, in ogni caso, i vetri dagli agenti atmosferici. Il frangivista permette di schermare i raggi ultravioletti del sole, la pioggia, il vento ed è anche valido come “recinzione” per chi si trova in casa con animali domestici, soprattutto i cuccioli.

Il prodotto si può acquistare online, ad esempio su Amazon, e si trova anche nei negozi. Ci sono colorazioni di vario tipo, tuttavia l’ideale è acquistarlo grigio o nero perché in questo modo è più elegante e tiene bene lo sporco. Si va a installare semplicemente sulla ringhiera grazie alla corda allungabile che lo rende perfetto in qualunque contesto, quindi mediante le asole si fa combaciare all’estensione del proprio giardino o terrazzo.

I pannelli possono anche essere lavati successivamente in lavatrice perché il materiale di cui si compongono è anti strappo e dunque non è delicato e non ha problemi. Sicuramente il modo migliore per coprire la ringhiera e l’ambiente esterno, sia che si tratti di una piccola area che di un grande spazio.

Vi sono dimensioni diverse ed è possibile adattare lo stesso in base alle necessità sia per un piccolo balcone che per un’estensione maggiore. Lo strumento è totalmente impermeabile, per questo non è necessario rimuoverlo. Il vero plus è il prezzo perché questo per uno spazio di tipo standard fino a 3 metri costa circa 20 euro e quindi si può anche posizionare all’esterno di tutti gli spazi domestici senza una spesa eccessiva.