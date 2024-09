Altro che crisi di coppia, Harry e Meghan fanno follie: la nuova vita americana dei Duchi di Sussex

Da tempo si parla di una presunta crisi tra i duchi di Sussex. persone vicine alla coppia hanno recentemente riferito che il principe Harry e la moglie, la bella attrice americana Meghan Markle, litigherebbero spesso perché Harry sentirebbe la mancanza della sua famiglia britannica.

Qualcuno sostiene, addirittura, che Meghan vorrebbe che Harry dimenticasse il padre, il fratello e la cognata per guardare unicamente al futuro con lei e con i loro due figli Archie e Lilibet Diana. Qualcun altro, invece, riferisce che il principe si sarebbe già stancato dei capricci della sua bella moglie.

Ma sarà davvero così? Non dimentichiamo che il principe Harry ha smosso mari e monti per sposare Meghan andando contro tutta la sua famiglia e che, sempre per Meghan, ha lasciato Londra, Buckingham Palace e la sua vita da figlio del re. Dalle ultime notizie trapela che non solo non ci sarebbe nessuna crisi ma che i Sussex a Los Angeles farebbero vere e proprie follie.

Harry e Meghan: ecco come vivono a Los Angeles

Ammettiamolo: almeno all’inizio Harry e Meghan ci hanno fatto sognare ad occhi aperti. Lei bellissima ma proveniente dal mondo dello spettacolo e più vecchia di lui. Lui il figlio di quello che, di lì a poco, sarebbe diventato il re d’Inghilterra. Harry e Meghan ci hanno fatto rivivere le fiabe dove lui sfida tutto e tutti pur di stare con la sua amata.

E, infatti, così è stato. Il principe Harry non ha esitato a mettersi contro il padre e il fratello per difendere Meghan e ha anche lasciato Londra dove la moglie non si sentiva al sicuro. Ma da tempo si vocifera di crisi di coppia. Mesi fa qualcuno sosteneva che il principe, sempre più spesso, dormisse in hotel anziché a casa.

Sarà vero? Di sicuro se una crisi c’è stata ormai è acqua passata e i duchi di Sussex sembrano più uniti e innamorati che mai. E non badano certo a spese. Nonostante le tensioni con la famiglia reale, la loro vita è all’insegna del lusso sfrenato e delle follie. Basti pensare alla loro ultima vacanza: il tour in Colombia.

Per un tour di appena quattro giorni, Harry e Meghan hanno speso non meno di 1,5 milioni di dollari per la loro sicurezza: hanno ingaggiato 3mila poliziotti e guardie del corpo e hanno noleggiato 16 auto blindate e diversi elicotteri. Inoltre durante le visite ufficiali hanno fatto innumerevoli regali.

Ma non è tutto perché quest’anno, a settembre, la loro secondogenita, la piccola Lilibet Diana, inizierà ad andare all’asilo. E i duchi di Sussex non potevano certo scegliere un asilo qualunque. L’asilo della bambina costerà 60.000 dollari all’anno. Molti si chiedono come faccia la coppia a permettersi tali follie ora che hanno detto addio alla Royal family.

Stando a quanto dichiarato da fonti bene informate, Harry e Meghan vantano un patrimonio da 60 milioni di dollari a cui presto si aggiungeranno altri 8,5 milioni provenienti dal fondo fiduciario reale lasciato dalla defunta Regina Madre. Quest’ultima, infatti, aveva destinato 90 milioni di dollari ai familiari ma con un’unica clausola: avrebbero avuto tutti accesso alla loro parte solo al compimento dei 40 anni. E il principe Harry spegnerà 40 candeline a breve, il 15 settembre.