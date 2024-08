Altro che climatizzatore, le nonne rinfrescavano casa solo così: basta un lenzuolo e avviene la magia

Abbiamo ormai perso il conto di quanti siano gli anni in cui milioni di famiglie si sono ritrovate a dover stringere la cinghia per tirare avanti: molte di queste tirano a campare con uno stipendio di appena 1400/1500 euro al mese, che, se in mancanza di figli può ancora risultare accettabile, già solo con la presenza di due bambini appare un vero ‘cappio alla gola‘. Viviamo in periodi duri, difficili sotto tanti punti di vista e persino fare la spesa è diventato proibitivo.

Quest’anno, tra l’altro, il caldo ha davvero messo a dura prova pazienza, nervi e buonumore. Cifre sul termostato che sfiorano i 45°, che se in una città marittima può in qualche modo essere sopportato, in quelle dell’entroterra risulta veramente impossibile. Per molti il climatizzatore accesso quasi h24 è pura necessità e in tanti, pur avendo problematiche economiche, non possono esimersi dall’utilizzarlo.

Quando il caldo schiaccia con il rischio di compromettere la propria salute, non ci sono soldi che tengano, anche se poi a fine mese il portafoglio piange. E pensiamo addirittura come facevano le nostre nonne a sopportarlo quando dell’aria condizionata se ne sentiva appena parlare? Un modo in realtà c’era e in tanti ancora oggi tendono a sfruttarlo. Le soddisfazioni arriveranno sia per noi che per il nostro conto in banca!

Mai più climatizzatore con il trucco del lenzuolo per rinfrescare casa: la nonna insegna e ci salva la vita

Sia chiaro, non parliamo di un trucco che andrà a sostituire completamente l’uso del condizionatore, tuttavia potrà portare diversi benefici, magari nelle ore più calde della giornata. Accendendolo solo nelle ore serali si ha più possibilità di trattenere l’aria fresca in casa, pertanto dalle 12 alle 15, possiamo provare a sfruttare questo semplice quanto funzionale metodo antico.

Alla base di tutto troviamo un lenzuolo, classico, quello di cotone leggero che solitamente usiamo per dormire durante le notti estive. Di trucchetti della nonna ne abbiamo già visti tanti, ricordate quello dello strofinaccio che se imbevuto di aceto e agitato in aria eliminava la puzza di fumo di sigaretta? Bene, questo che vogliamo insegnarvi oggi non è affatto da meno. Tutto ciò che dovremo procurarci sarà un lenzuolo bianco(per far riflettere la luce evitando al contrario di assorbirla), una bacinella capiente, acqua fresca e ghiaccio.

Iniziamo riempiendo per metà il recipiente con acqua fresca corrente, aggiungiamo dei cubetti di ghiaccio e attendiamo circa 10 minuti cosicché quest’ultimo inizi a sciogliersi rinfrescando ancor di più il tutto. Dopodiché immergiamo a dovere il lenzuolo all’interno, inzuppiamolo per bene con il composto di acqua e ghiaccio. Successivamente strizziamolo in modo che non coli liquido in eccesso e passiamo alla fase più divertente.

Aiutandoci con delle mollette, posizioniamo il lenzuolo freddo e umido davanti alla finestra, come se la stessimo rivestendo con una zanzariera. Eventualmente possiamo aiutarci con delle puntine da lavagna per farlo rimanere ancor più saldato. Tutto qui! Il funzionamento è semplice: il fresco generato dal ghiaccio a contatto con l’aria che entra da fuori creerà una sorta di effetto climatizzatore, specialmente nelle giornate un po’ più ventose. Quando il lenzuolo si riscalderà basterà ripetere l’operazione. Provatelo perché funziona davvero!