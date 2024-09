Alterazioni ormonali in gravidanza, cosa sapere e cosa fare per non correre alcun rischio

Il periodo della gravidanza per una donna può essere splendido per la felicità di essere sul punto di avere un bambino, ma non è privo di ombre. Al di là dei sintomi poco piacevoli che possono accompagnarla, come la nausea al mattino, ci sono dei rischi da non sottovalutare. Tra questi ci sono le alterazioni ormonali, che possono anche arrivare a compromettere la gestazione.

Tali squilibri non derivano solo dall’aumento degli estrogeni e del progesterone durante la gravidanza. Certo hanno un ruolo fondamentale per stimolare la produzione di prolattina e favorire l’insediamento dell’embrione, ma altri possono causare alterazioni più gravi. Ci riferiamo agli ormoni prodotti dalla tiroide, una piccola ghiandola endocrina situata alla base del collo.

Si tratta di due molecole indicate con T4 e T3, di cui la prima è anche il precursore dell’altra. Entrambi questi ormoni hanno un ruolo fondamentale nel metabolismo e per questo uno squilibrio che li coinvolge si ripercuote sull’equilibrio di tutto l’organismo. In gravidanza però non è solo la donna a subirne le conseguenze, ma anche il feto che sta crescendo dentro di lei.

Cosa possono provocare le alterazioni ormonali in gravidanza

Conosciamo due condizioni principali di squilibrio a carico degli ormoni della tiroide. La prima di queste è l’ipotiroidismo, ovvero una loro carenza che può derivare anche da cause genetiche. Chi la presenta può riscontrare problemi di fertilità, ma soprattutto presenta un rischio alto di perdere il bambino. Perciò bisogna informare subito il ginecologo di questa condizione.

Anche quando si verifica la condizione opposta, cioè l’ipertiroidismo, la futura madre deve essere prudente. L’eccesso di ormoni tiroidei in circolo non solo provoca disturbi metabolici che portano a perdere peso ma può portare anche il feto a sviluppare la stessa condizione. Non sono rare anche le nascite premature o i ritardi nello sviluppo del bambino, che nasce sottopeso.

Esiste anche una patologia di natura autoimmune chiamata tiroidite di Hashimoto che può compromettere l’intera gravidanza. Nelle madri che la presentano infatti la placenta non nutre a sufficienza il bambino compromettendone la crescita fin dai primi stadi. Per fortuna dai controlli emerge una di queste tre condizioni è possibile intervenire per tutelare madre e figlio.

Prima di tutto bisogna far sì che la donna assuma degli integratori a base di iodio, un elemento fondamentale per produrre gli ormoni tiroidei. Oltre a stabilizzare il metabolismo della madre questi integratori aiutano a prevenire la nascita prematura del bambino e condizioni come il ritardo mentale infantile.