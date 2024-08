Aloni sugli specchi, altro che aceto e limone che fanno peggio: basta solo questo e ti ritrovi brillantezza al massimo

Osservarsi in uno specchio ben pulito bisogna ammetterlo, concede proprio tante soddisfazioni: non solo perché magari ci vediamo proprio bene quel giorno, magari siamo contenti dell’outfit o soddisfatti del make up realizzato, ma anche e soprattutto per il profondo senso di pulito che riesce a darci. Ci immaginiamo guardare il nostro riflesso in una superficie macchiata, con aloni, opaca e dal senso di sporco? Beh, noi assolutamente no.

Di trucchetti per pulire le superfici degli specchi ne troviamo a iosa, basta fare una semplice ricerca su Internet. Troveremo soluzioni con candeggina e alcol, altre naturali con bicarbonato e aceto o con aggiunta di limone, altri siti ancora ci proporranno prodotti specifici che per carità, possono avere assolutamente la loro valenza, ma perché come si suol dire bisogna ‘uscire pazzi‘? Lo specchio può essere pulito seguendo semplicemente alcuni accorgimenti, con annesso un bonus trucchetto che vi lascerà davvero senza parole. Pronti? La soluzione ce l’avete già in casa a costo zero!

Basta prodotti sugli specchi, per eliminare gli aloni basta questo: un gesto solo e vedrai che brillantezza

Siamo sicuri che nel vostro bagno alberghino sicuramente dei prodotti in grado di pulire la qualunque: dalla candeggina per le superfici agli sgrassatori universali, passando per quelli specifici e terminando con quelli per i vetri e, in questo caso, pure gli specchi. Come detto, specchiarsi in una superficie ben pulita alimenta in noi quel senso di soddisfazione dato dalle faccende domestiche, specialmente se ci teniamo che la nostra casa sia sempre ben in ordine e presentabile, a prova di ospite improvviso.

Questo tuttavia a volte può non collimare con la realtà. Quante volte vi sarà successo di notare, nonostante la pulizia dello specchio, comunque quel velo di alone che nell’immediato lo fa sembrare sporco? A noi è successo parecchio, possiamo garantirvelo! Eppure oggi vogliamo condividervi un trucchetto trovato online, lo abbiamo testato e possiamo dirvi che funzioni davvero e subito. In una sola passata farà sparire aloni, macchie ed effetto sporco.

Prima ancora di parlare di questo trucchetto, dobbiamo ricordarci di un fattore importante: le superfici in vetro, il classico specchio per intenderci, tendono ad accumulare molto di più lo sporco e la polvere. Ragion per cui bisogna utilizzare gli utensili giusti e possiamo avvalerci dell’uso di carta da giornale o della semplice ovatta. Già questi due materiali in aggiunta di alcol potranno farci ottenere un risultato incredibile. Ma possiamo fare ancora di più!

Ciò di cui avremo bisogno saranno dei fogli di giornale vecchi, dell’alcol classico per le pulizie e…una paletta! Proprio così. A cosa ci servirà? Iniziamo spruzzando abbondante alcol sullo specchio, lasciamolo agire appena qualche secondo e subito dopo strofiniamo i fogli di giornale accartocciati. Rapidamente afferriamo la paletta dal manico, ma giriamola di ben 360°. Dovremo quindi avere rivolta verso di noi la base solitamente posta sul retro. Poggiamo quindi l’estremità piatta sullo specchio e con un movimento rapido tiriamo verso il basso. Il risultato?

La gommina che solitamente riveste l’estremità delle palette ci regalerà un effetto anti-macchie e anti-aloni stupefacente. Non ci credete ancora? Correte a prendere la vostra, pulitela e poi poggiatela sullo specchio, saprete dirci, poi!