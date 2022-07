Aloe vera: tutti i cosmetici fai da te da preparare

L’alto potere nutriente e idratante dell’aloe vera è un toccasana per il corpo, perfetta contro secchezza della pelle e scottature. Scopriamo insieme quali sono i cosmetici fai da te da preparare, facili da realizzare in casa con le proprie mani per un elisir di benessere e bellezza tutto al naturale…

Cosmetici naturali all’aloe vera fai da te

Proprietà e benefici dell’aloe vera sono noti da secoli, ma sapete quali cosmetici creare in casa per una beauty routine fai da te coi fiocchi? Potrete sfruttare la capacità nutriente e idratante di questa pianta per curare scottature da eccessiva esposizione solare, sia in formula crema che gel, ma non solo.

L’azione rinfrescante e super idratante dell’aloe nutrirà a fondo la vostra pelle e, grazie alla sua proprietà antinfiammatoria, restituirà un immediata sensazione di benessere riparando e prevenendo gli arrossamenti. Inoltre, l’aloe vera si può facilmente coltivare in casa così da averla immediatamente pronta all’uso in caso di necessità (potrete ricavarne anche un delicato sapone)!

Maschera viso

La maschera viso fai da te all’aloe vera è facilissima da creare a casa. Estraete il gel d’aloe dalla vostra pianta e mescolate con 2 o 3 gocce di succo di limone e… il gioco è fatto! Non vi resta che applicare questo portentoso prodotto naturale sul viso e sul collo con energici massaggi, lasciandolo agire per circa 20 minuti prima di risciacquare. La pulizia viso non è mai stata così facile e veloce…

Maschera per capelli

Anche i capelli possono godere dei benefici di aloe vera con prodotti eccezionali fai da te. Creare una maschera perfetta, nutriente e purificante, è davvero facile!

Al precedente composto aggiungete un cucchiaio di olio di cocco e frullate, quindi applicatelo sulla chioma e fate agire per circa 30 minuti. Subito dopo lavate con lo shampoo.

Tonico da bere

Tra le bevande perfette contro il gonfiore addominale, il tonico all’aloe vera è un vero portento, concentrato di benessere facilissimo da preparare in casa. Basterà mescolare un cucchiaino di gel di aloe con 10 gocce di limone e 100 ml di acqua. Quando la miscela avrà consistenza spumosa, il tonico sarà pronto da gustare! Cosa aspettate?