Allenarsi in spiaggia, bastano solo 20 minuti per un fisico subito più tonico

In estate, la voglia di apparire più in forma e tonici è sempre molto forte, soprattutto per chi si trova ad andare spesso al mare e a mettersi in costume. Sebbene ciò che conta sia sempre avere un buon rapporto con se stessi, è indubbio che prendersi cura del proprio fisico, così come della salute, sia sempre consigliato al fine di condurre una vita sana e con il massimo dell’energia. E in tal senso un grande aiuto può arrivare proprio dalla spiaggia.

Oltre al benessere che si ottiene allenandosi vicino al mare, grazie al contributo della sabbia, che rende ogni movimento più ‘pesante’, sarà infatti possibile ottenere maggiori risultati, al punto da mettersi in forma allenandosi anche solo per 20 minuti al giorno. Scopriamo, quindi, quali sono gli esercizi più semplici e funzionali da mettere in pratica. Il risultato sarà davvero super!

Come allenarsi in spiaggia per ottenere un fisico più tonico

In estate, una delle cose più belle che si possano fare è quella di allenarsi in spiaggia. Se si scelgono gli orari giusti e privi del sole che batte troppo forte, si possono, infatti, ottenere grandi risultati. Ai quali si potrà aggiungere la bellezza del poter godere di un’alba o di un tramonto mozzafiato.

Ma andiamo agli esercizi che risultano davvero utili. Il primo è quello di camminare sulla battigia a piedi nudi. Un allenamento semplice, ma che da solo è in grado di tonificare gambe e glutei, donando vigore al tutto il corpo. Anche saltellare in prossimità dell’acqua si rivela più utile che mai e in grado di tonificare il corpo e di aumentare la resistenza.

Ovviamente anche lo squat, se fatto in spiaggia, assume maggior valore e si rivela perfetto per gambe e glutei. Mentre far roteare le braccia mentre si cammina in acqua può aiutare a tonificare le braccia senza l’uso di attrezzi, ma facendo affidamento solo sulla gravità.

E perché non approfittare del fondo morbido per dei burpee davvero efficaci? Così facendo si allenerà tutto il corpo e si migliorerà la resistenza. Il tutto senza dover stendere tappetini o temere di farsi del male qualora si dovesse cedere. Allenarsi in spiaggia è più comodo e semplice che mai. E, con gli esercizi giusti, non sembrerà nemmeno di essere in fase di allenamento, ma si godrà del bel panorama e della meraviglia di potersi allenare in un contesto tanto piacevole.