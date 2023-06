Questi alimenti sono idratanti e ottimi per l’intestino: irrinunciabili in estate

Per mantenersi carichi di energia e vitalità durante l’estate è consigliato mangiare otto alimenti in particolare, perfetti per la salute dell’intestino.

L’importanza della corretta idratazione del proprio organismo, interno ed esterno, è stata ampiamente dimostrata da numerosi studi. Questo non sorprende, considerando che il corpo umano è costituito per circa il 60% di acqua. L’H2O svolge un ruolo centrale per quasi tutte le funzioni corporee, come la respirazione, l’attività neurologica e la circolazione del sangue.

La dottoressa Sarah Robbins, fondatrice di Well Sunday ed esperta di salute, ha fornito una spiegazione dettagliata a proposito delle ragioni per cui l’idratazione corporea è fondamentale soprattutto per la salute dell’intestino. La dottoressa ha anche spiegato quali sono gli alimenti idratanti migliori, da consumare per essere sempre in forma durante l’estate.

Perché mantenersi idratate è importante per la salute dell’intestino?

La dottoressa Robbins afferma che una corretta idratazione è essenziale per la salute e la funzionalità dell’apparato digerente. “L’acqua svolge un ruolo importante nella digestione, nell’assorbimento dei nutrienti e nell’eliminazione dei rifiuti “, ha spiegato l’esperta. Inoltre ha precisato che la digestione sarebbe quasi impossibile senza un’adeguata idratazione.

“È fondamentale per la formazione della saliva, dell’acido gastrico e delle secrezioni enzimatiche necessarie per la digestione e l’assorbimento dei nutrienti” sono le sue parole. A ciò si aggiunge il fatto che è uno dei modi migliori per prevenire (e alleviare) la stitichezza. Qual è, dunque, il modo migliore per mantenere il proprio intestino ben idratato? Sebbene poche cose siano più dissetanti di un bel bicchiere d’acqua, la dottoressa Robbins fa notare che non è l’unica via.

Gli otto alimenti di cui non fare mai a meno quest’estate

Come spiegato dall’esperta, i gastroenterologi raccomandano di consumare tanti cibi idratanti, poiché questi forniscono sia acqua che altri nutrienti essenziali, come fibre e antiossidanti. “Mangiare questi alimenti può aiutare a mantenere il corpo idratato con una dieta equilibrata, ricca di fibre” ha dichiarato la dottoressa, per poi sottolineare che questo non sostituisce in alcun modo la necessità di bere acqua pura.

I cibi estivi migliori, da mangiare per mantenere il proprio corpo sano e ben idratato, sono: