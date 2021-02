Gli alimenti da consumare per ridurre il gonfiore

Capita di avvertire una fastidiosa sensazione di gonfiore senza capirne il motivo. Nel caso in cui non sia una condizione cronica, per la quale è bene rivolgersi ad un medico, esistono anche cause legate agli alimenti che consumiamo quotidianamente.

Alcuni cibi, infatti, sono causa di gonfiore e tensione addominale. Ridurli, o imparare a consumarli solo moderatamente, potrebbe già risolvere il problema. In alcuni casi, invece, è solo necessario ricorrere a qualche trucco per la preparazione.

Altri alimenti, invece, sono un vero toccasana per chi soffre di gonfiore addominale.

Ecco quali sono gli alimenti che riducono il gonfiore

Foto Pexels | Karolina Grabowska

Cetriolo

Ricchissimo di acqua, il cetriolo è un alimento ricco di benefici. Contine infatti numerosi enzimi anti infiammatori ed è molto rinfrescate, due elementi che aiutano a combattere il gonfiore.

Foto Pexels | Vanessa Loring

Banane

Spesso si considerano le banane un frutto molto pesante da digerire. Contrariamente a questa credenza, però, sono anche ottime contro il gonfiore. Questo perché prevengono la ritenzione e aiutano a “smaltire” il sale in eccesso nel nostro organismo. Le banane sono anche ricche di fibre solubili, che aiutando il transito intestinale possono eliminare una delle cause della tensione addominale.

Foto Pexels | alleksana

Papaya

La papaya è un frutto eccezionale contro il gonfiore, perché contiene papaina, un enzima proteolitico appartenente alla classe delle idrolasi. Oltre alle fibre, poi, è ricca di proprietà anti infiammatorie.

Asparagi

Anche gli asparagi sono un toccasana in questo senso, perché diuretici e ricchi di fibre solubili e insolubili. Supportano anche la produzione di batteri buoni nel tratto intestinale, utili a contrastare la formazione di gas.

Foto Pexels | Jasmijn Van der Maaten

Yogurt con probiotici

I probiotici sono i batteri buoni di cui abbiamo appena parlato. Sono i migliori amici del nostro tratto digerente. Si trovano nello yogurt arricchito con culture batteriche.

Foto Pexels | Megha Mangal

Semi di finocchio

Non a caso uno dei rimedi più conosciuti per il gonfiore è proprio la tisana al finocchio. Questo perché i suoi semi hanno un effetto calmante sull’intestino.