Per ora, la nuova linea di bellezza è stata solo annunciata su Instagram da Alicia Keys, in attesa del lancio ufficiale online, martedì 29 settembre. Entro Natale è prevista una preview della collezione, che invece sarà disponibile in versione completa nel 2021. Il lancio online della prossima settimana è fondamentale per la cantante perché ‘Soulcare Keys’ applicherà un metodo soggettivo e variabile da persona a persona e quindi è importante il feedback degli utenti social.

Una community dedicata per prendersi “cura dell’anima”

Da qui, l’idea di Alicia Keys di creare una community online dove le utenti possono condividere i propri rituali e ispirarsi a vicenda aspettando l’arrivo dei prodotti veri e propri. Keys ha già iniziato a coinvolgere i suoi followers con una domanda: “Cosa significa per voi prendersi cura dell’anima?”, promuovendo il nuovo account Instagram @KeysSoulcare. “Soulcare significa portare l’attenzione sulle parti interiori di noi, quelle che non possiamo vedere ma che bisogna costantemente nutrire e valorizzare”, scrive la popstar, che con il lancio della sua linea di bellezza segue il filone di altre star internazionali. A luglio, Rihanna ha proposto le linee make up Fenty Skin, mentre Selena Gomez a inizio settembre ha lanciato Rare Beauty.

Che cos’è la bellezza per Alicia Keys?

Paladina del trucco-senza trucco, la bellezza, secondo Alicia Keys, parte da dentro. Soulcare infatti, significa “prendersi cura di se stesse sia nel corpo che nella mente e nell’anima”. Per la cantante è arrivato il tempo “di fermarsi e dire a se stesse: questo tempo dedicato a me è ok, me lo merito”, scrive su Instagram. E’ la stessa Keys che, in attesa dei prodotti veri e propri, invita le donne a ritagliarsi il proprio spazio e tempo quotidiano. Un luogo che infonda pace, dove poter realizzare i propri rituali di bellezza e anche poter fuggire dalla routine quotidiana.