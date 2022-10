Alessia Piperno, chi è la travel blogger arrestata in Iran

Alessia Piperno è stata arrestata in Iran il 28 settembre 2022, secondo la ricostruzione durante una festa per il suo compleanno in compagnia di due amici. La giovane, 30 anni, avrebbe chiamato la famiglia chiedendo aiuto tra le lacrime, ma il suo caso è ancora un giallo dal sapore internazionale.

Chi è Alessia Piperno, arrestata in Iran

Alessia Piperno ha compiuto 30 anni mentre si trovava in Iran, Paese in cui proprio nel giorno del compleanno avrebbe subito un arresto da parte delle autorità locali. La giovane, travel blogger di origine romana da anni impegnata in lunghi viaggi in giro per il mondo, avrebbe telefonato ai genitori per chiedere aiuto.

Foto Instagram | @travel.adventure.freedom

La Farnesina si sarebbe attivata per riportarla a casa, ma non è chiaro cosa sia davvero successo dietro le quinte di un caso ancora tutto da chiarire.

Su Instagram, dove documenta i suoi spostamenti, si definisce in poche parole: “Sono in viaggio dal 2016, lavoro da remoto. Faccio sempre quello che mi salta in testa. Non è forse questa la libertà?“. Alessia Piperno si trovava a Teheran al momento del fermo, due mesi e mezzo dopo essere arrivata in Iran.

“Per noi viaggiatori, turisti, vacanzieri in terre straniere – ha scritto in uno dei suoi post precedenti alla vicenda – è facile giudicare, dire la nostra, restare finché è tutto bello, per poi salire su aereo e andarcene. Eppure per quanto questa possa essere la decisione più saggia da prendere, io non ci riesco. Non riesco ad andarmene da qui, ora più che mai. E non lo faccio per sfidare la sorte, ma perché anche io ora, sono parte di tutto questo“.