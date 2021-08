Perfetto per ogni stagione, ideale per uno stile più classico ma anche eccentrico: l’animalier è sempre di tendenza e lo conferma Alessia Marcuzzi, che per queste ultime sere d’estate ha scelto un tailleur leggero di Dolce&Gabbana leopardato.

Alla giacca strutturata classica sono abbinati pantaloni fluttuanti, larghi e morbidi, perfetti come peso per il cambio di stagione e come colori per l’autunno in arrivo.

Per far risaltare al meglio la stampa, la conduttrice ha abbinato una semplicissima canottiera nera che sta alla perfezione con i colori della stampa.

Infatti, quando indossiamo questo genere di fantasie, la scelta del nero per altri elementi in gioco è sempre la migliore per mantenere un look elegante ma con un dettaglio che non passa inosservato, senza esagerare: less is more! Scegliere un colore acceso potrebbe togliere equilibrio e non esaltare al meglio gli accostamenti.

Come copiare il look animalier di Alessia Marcuzzi

Se il look animalier di Alessia Marcuzzi vi ha convinto, sappiate che è possibile copiarlo facendo ricorso al mondo del low coast, soprattutto se volete copiare sono uno dei due elementi.

La giacca Dolce&Gabbana costa 2.350 euro: un ottimo dupe è il blazer Urban Threads dal taglio oversize, abbinato agli shorts in tinta per creare un tailleur molto originale.

Foto Asos

Se i pantaloni in seta animaliera indossati da Alessia Marcuzzi vi hanno stregato, sappiate che costano 995 euro. Per fortuna, abbiamo scovato un’ottima alternativa low cost, altrettanto leopardata: i pantapalazzo di Mec Shopping hanno gamba larga ed elastico in vita per essere molto portabili, adattandosi a tutte le forme.

La giacca leopardata può davvero trasformare un look: una semplice combo jeans+t-shirt bianca diventa subito più glam, un vestito nero meno serioso pur rimanendo di classe.

Foto Mec Shopping

Grazie al loro taglio, i pantaloni larghi vanno sia con scarpe flat, che siano sandali o sneakers, che tacchi, lasciando scoperto caviglia e piede, risultando perfetti anche per un look da ufficio.