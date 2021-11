Alessia Mancini ha annunciato su Instagram di aver subito un intervento chirurgico. L’ex “letterina” ha lanciato un importante messaggio su Instagram accompagnato da uno scatto che la vede ancora in un letto d’ospedale, al suo fianco l’inseparabile marito Flavio Montrucchio.

“Prendetevi cura di voi”, il messaggio di Alessia Mancini dall’ospedale

Dal suo letto d’ospedale, dopo l’operazione, Alessia Mancini ha deciso di scrivere un messaggio rassicurante ai follower via Instagram. Parole che arrivano a placare la preoccupazione dei fan sull’intervento subito dalla showgirl e sulle sue condizioni di salute, ma che contengono anche un chiaro invito alla prevenzione.

“Buongiorno a tutti – ha scritto in un post dopo essere stata operata –. Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento… tutto ok. Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando prendetevi cura di voi… sempre. #prevenzione #lasaluteètutto“.

Al fianco di Alessia Mancini l’inseparabile marito Flavio Montrucchio, che ha ironizzato con lei dopo l’operazione. Tutto è andato per il meglio, ma sono in tanti a chiedersi perché Alessia Mancini sia stata ricoverata e sottoposta a intervento. Secondo quanto trapelato sui media, per la showgirl si sarebbe resa necessaria la sala operatoria a causa di un fibroma.