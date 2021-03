Instagram in quest’ultimo anno è stato un po’ il “centro del mondo” per tanti di noi. È stato il luogo dove ci siamo ritrovati e raccontati. Dove abbiamo seguito le dirette dei nostri personaggi preferiti e li abbiamo sentiti più vicini. Le enormi distanze si sono un po’ accorciate e sono stati tantissimi i vip che hanno utilizzato IG per rispondere alle domande dei fan. Tra i tanti c’è anche Alena Seredova.

La show girl italiana si è concessa una piccola sessione di “domande e risposte” con i suoi 582mila followers su Instagram. Una bella occasione, quella creata da Alena Seredova, per raccontarsi e raccontare come sta affrontando questo momento così difficile e delicato.

I fan super curiosi della vita da mamma di Alena Seredova

Le domande da parte dei follower, super curiosi, sono state tantissime. In particolare, le domande più gettonate sono state quelle sull’essere madre. Sono diversi infatti i suoi seguaci che le hanno chiesto se darà un nuovo fratellino o sorellina a Viviene Charlotte, detta Vivy, la sua ultimo genita avuta nove mesi fa dal compagno Alessandro Nasi. Alena Seredova, tra l’altro, è già madre di altri due ragazzi, David Lee e Louis Thomas, avuti dall’ex marito Gigi Buffon.

Durante il “Domande e risposte” della showgirl, organizzato attraverso le stories di Instagram, oltre a tante curiosità qualcuno ha tirato fuori anche la questione vaccini. Infatti, le è stato chiesto se in Repubblica Ceca, il suo Paese d’origine, la situazione è migliore rispetto all’Italia. “Vorrei dire di sì perché ho urgenza di far vaccinare i miei genitori per poterli vedere, ma mi sa che siamo messi uguali” ha spiegato la showgirl.

Le curiosità, inoltre, sono riguardate anche altri aspetti più “normali” della vita di Alena Seredova, come il colore preferito (il beige, crema) e il suo piatto italiano preferito: la carbonara, che per lei è una “questione di cuore e di gola”.