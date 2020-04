Non poteva andare diversamente: quest’oggi, mercoledì 8 aprile, Alberto Angela festeggia il suo compleanno ed è lui a farci una splendida sorpresa. Uno dei conduttori più amati dal pubblico, un uomo che della scienza ha fatto la sua passione e il suo mestiere, torna in televisione con un appuntamento imperdibile che omaggerà i suoi 58 anni.

Il compleanno di Alberto Angela

Questo sarà un compleanno decisamente diverso, per Alberto Angela. A causa dell’epidemia di Coronavirus, da settimane la maggior parte della popolazione è chiusa in casa e siamo sicuri che il popolare conduttore non faccia eccezione. Ma non per questo il giorno in cui spegnerà 58 candeline sarà meno importante.

Anzi, per l’occasione la Rai ha deciso di omaggiarlo con una splendida sorpresa che farà felici migliaia di fan. Questa sera andrà infatti in onda su Rai1 un appuntamento speciale intitolato Stanotte a San Pietro, che vedrà Angela compiere un viaggio all’interno del Vaticano nella suggestiva cornice notturna. Si tratta naturalmente di una replica, dal momento che la trasmissione era già andata in onda nel 2016, segnando ascolti da record.

Con la voce narrante di Giancarlo Giannini e un’esclusiva intervista a Carlo Verdone, Alberto Angela ci porterà alla scoperta dei segreti e delle meraviglie di uno dei capolavori della storia dell’umanità. Questo è stato solo uno dei mille successi del divulgatore scientifico, che da anni si occupa proprio di regalarci grandi emozioni.

Alberto, da paleontologo a sex symbol

Da piccolo aveva già una grande passione per la scienza, e grazie a suo padre, il famoso Piero Angela, il giovane Alberto è riuscito a sbarcare in televisione mostrando un talento innato. Era il 1993 quando, proprio accanto al papà, ha debuttato ne Il pianeta dei dinosauri. E quello è stato solo il primo di una nutrita schiera di successi televisivi.

Ma Alberto ha sempre amato la paleontologia: già da ragazzo girava il mondo, affascinato dagli scavi archeologici e dalle loro incredibili sorprese. Nel corso della sua gioventù ha vissuto migliaia di esperienze mozzafiato, e molte di queste le ha raccontate al suo pubblico ottenendo grandi riconoscimenti. Nonostante gli anni siano trascorsi, la sua curiosità non si è mai placata, e ciò ha fatto di lui un uomo dalla conoscenza sconfinata.

Negli ultimi tempi, a dir la verità, Alberto Angela è diventato anche un sex symbol. Il suo fascino, unito proprio alla sua vasta cultura e ad un vero e proprio talento nell’ammaliare il pubblico, ha fatto colpo su migliaia di persone. Ma la sua vita è già piena così: ha un lavoro che è anche la sua più grande passione, e una famiglia splendida che lo attende al rientro dalle sue mille avventure.

COMPRA ONLINE L’ULTIMO LIBRO DI ALBERTO ANGELA