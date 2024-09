Alba Parietti, finalmente la notizia più bella: l’annuncio della showgirl infiamma il web – Video

È quasi giunta al termine l’estate di Alba Parietti, protagonista dei social media e delle notizie di gossip più seguite dal pubblico. Negli ultimi mesi, la celebre showgirl ha deliziato i suoi fan con momenti di grande emozione, pubblicando foto e video della sua vita quotidiana e privata, raccontando i suoi numerosi viaggi e la sua storia d’amore.

Alba Parietti ha da poco raggiunto un traguardo importante con il compagno Fabio Adami, con il quale ha festeggiato i primi 29 mesi di relazione. Per l’occasione, la showgirl ha pubblicato alcuni scatti inediti con il compagno, mostrandosi estremamente felice e grata dell’incontro che da qualche mese sembrerebbe averle cambiato la vita.

Non solo, nell’estate italiana l’amatissima showgirl ha dettato i canoni della moda, sfoggiando uno costume intero diventato il must have delle vacanze. Alba ha scelto di trascorrere la sua estate in luoghi paradisiaci, sfoggiando una forma fisica invidiabile e influenzando la community con la sua dirompente voglia di divertirsi a qualsiasi età.

Alba Parietti e l’annuncio social: la showgirl infiamma il web

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno televisivo, Alba Parietti lancia un annuncio shock con un video messaggio pubblicato sulle proprie Instagram stories. La celebre showgirl si rivolge “agli haters dei suoi haters”, definiti come un incredibile sciame pronto a difendere Parietti da tutti gli attacchi dei leoni da tastiera.

Nel video messaggio, la showgirl mostra la sua gratitudine nei confronti dei suoi ammiratori più coraggiosi, pronti a combattere contro le parole di coloro che amano screditare e criticare i personaggi più noti presenti sul web.

Le parole di Alba Parietti mettono in luce uno dei problemi più preoccupanti e comuni dell’era dei social. Nel corso degli ultimi anni, molti personaggi sono rimasti vittime di atteggiamenti denigratori e spesso ossessivi, i quali possono sfociare in veri e propri traumi. Il messaggio della showgirl ha attirato l’attenzione dei fan, i quali hanno a loro volta dimostrato sostegno e affetto nei suoi confronti.

Nel messaggio social, oltre all’importante concetto espresso, Alba Parietti non dimentica di tenere aggiornati i suoi fan. La showgirl, infatti, ha svelato di essere pronta ad affrontare un nuovo entusiasmante anno lavorativo.

Alba Parietti è attesa presso gli studi televisivi più seguiti dal pubblico dove, come consuetudine da alcuni anni, ricoprirà il ruolo di opinionista all’interno di talk show e programmi dedicati all’attualità.