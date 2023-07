Alba o tramonto: il test del cronotipo rivela molto del tuo carattere

Vuoi scoprire qual è il tuo cronotipo e di conseguenza alcuni tratti importanti della tua personalità? Questo test ti darà la risposta.

Quando si parla di cronotipo si fa riferimento a una divisione in gruppi di persone in base ai loro ritmi naturali relativi al ciclo sono veglia.

Con termini più comuni si parla di persone notturne o di persone mattutine e se ti interessa scoprire alcuni aspetti della tua personalità in base all’orario in cui sei di solito più attiva, questo è il test ideale per te: dovrai semplicemente scegliere se preferisci la scogliera all’alba o al tramonto e avrai subito la risposta. Tengo a informarti che il test non si basa su presupposti scientifici, ma che è da intendersi per puro svago e nulla più.

I profili del test: alba o tramonto?

Se tra le due immagini ti identifichi maggiormente nella scogliera illuminato dall’alba, significa che il tuo cronotipo è diurno. In base a ciò sei una persona piena di energie, che ha bisogno di sfogare tutta la sua forza inattività impegnative e al tempo stesso divertenti. Di solito infatti ti svegli presto di mattina e cerchi di fare una colazione ricca e nutriente in modo tale che il tuo corpo riesca a seguire il ritmo rapido e scattante della tua mente. Inizi la giornata dedicandoti per mezz’ora circa al tuo hobby preferito per poi prepararti e andare al lavoro, pronta a raggiungere gli obiettivi che ti sei proposta.

Sei inoltre molto determinata e per questa ragione non c’è niente che possa impedirti di ottenere i risultati per cui stai lavorando con così tanto impegno. Inoltre sei una persona molto concreta e pratica e infatti sei sempre con i piedi a terra e consapevole dei tuoi limiti.

Le hai scelto invece la scogliera al tramonto, significa che il tuo cronotipo è notturno. Per questa ragione la mattina non inizia prima delle 9 o delle 10 mentre alla sera vai a dormire molto tardi. Ti trovi meglio a lavorare durante la notte infatti, quando sei circondata dalla calma e non ci sono suoni a infastidirti o a interrompere le tue attività. Sei molto più attiva con il buio e riesci a rendere decisamente meglio. Anche se i tuoi orari sono leggermente sballati rispetto a quelli della maggior parte delle persone, non hai intenzione di cambiarli perché in questo modo hai trovato il giusto equilibrio. Potresti facilmente essere una di quelle persone che vai in palestra verso mezzanotte.